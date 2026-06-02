הרש"פ משתלטת על אדמות מדינה והורסת עתיקות בצפון השומרון

מכתב דחוף של רגבים חושף בנייה פיראטית באתר ארכיאולוגי מימי בית שני המשמר את השם פרש - "בני מנשה". ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן: "ספר היסטוריה פתוח - נמחק. הרשויות חייבות להפוך את השולחן"

תנועת 'רגבים' שיגרה מכתב דחוף לרשויות בדרישה לעצור לאלתר פלישות חקלאיות רחבות היקף המבוצעות באתר הארכיאולוגי הקדום 'חירבת פרסין', על אדמות מדינה כקילומטר מהיישוב חרמש בצפון השומרון.

על פי הנתונים והתצפיות שריכזו רכזי השטח של התנועה, מדובר בהשתלטות על ארבע חלקות סמוכות באתר ההיסטורי החשוב המכיל עתיקות ושרידים בני כאלפיים שנה המיוחסים לתקופת בית שני. האתר משמר את השם המקראי 'פרש' (מצאצאי מנשה) ואת השם התלמודי 'כפר פרשאי' והתגלו בו מקווה טהרה, מערות קבורה ומערכות תת-קרקעיות וכן מבנים מרשימים מהתקופה העות'מאנית.

הכפר התלמודי שנהרס על ידי הרשות הפלסטינית צילום: רגבים

ברגבים צירפו למכתב צילומי אוויר המעידים כי עבודות הפיתוח הכוללות הכשרות שטח ופריצות דרכים החלו בשנת 2021. אך בשנתיים האחרונות קצב ההשתלטות עלה באופן מאסיבי והשטח כולו עבר עיבוד חקלאי רחב היקף הכולל חרישות, שתילות וגידור מאסיבי. במקביל לפלישה החקלאית, נבנו במקום מבנים בלתי חוקיים במרחב הסמוך. העבודות מבוצעות באמצעות כלים מכניים כבדים, ללא כל פיקוח ארכיאולוגי, תוך גרימת נזק בלתי הפיך לשכבות הקרקע ההיסטוריות והחרבתם במכוון של נכסי מורשת לאומיים.

יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון: "אתרי המורשת והארכיאולוגיה בשומרון הם אוצר לאומי המספר את סיפורו של העם היהודי בארץ ישראל לאורך אלפי שנים. חירבת פרסין הוא אתר בעל חשיבות היסטורית וארכיאולוגית יוצאת דופן, ולכן יש לפעול לשמירתו ולהגנתו. אני קורא לכל הגורמים האחראים להתגייס לשימור המקום, להגן על העתיקות ועל אדמות המדינה, ולהבטיח שהדורות הבאים יוכלו להכיר, ללמוד ולהתחבר למורשת המפוארת הטמונה באדמת השומרון. ספר היסטוריה פתוח - נמחק. הרשויות חייבות להפוך את השולחן!"

רועי דרוקר, מנהל מרחב יהודה ושומרון ברגבים: "אנו עדים לתופעה רחבה והרסנית של רמיסה פראית של אתרי המורשת ההיסטוריים ביהודה ושומרון. רשויות האכיפה חייבות לפעול באופן מיידי מול מחיקת המסורת וניסיונות ההשתלטות על עשרות דונמים באזור – רשויות האכיפה מוכרחות לפעול באופן מיידי ולעצור את ההפקרות במרחב."