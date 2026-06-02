אייל ברקוביץ' בתגובה ראשונה לסערה סביבו

בשעות האחרונות המגיש אייל ברקוביץ', מעורר סערה ברשת, לאחר שאמש (שני) הוא גירש מהאולפן את איש ההסברה החרדי דולב דוידוביץ', לאחר שהאחרון הזכיר כי ברקוביץ' שירת כעובד רס"ר.

כעת, התייחס לכך ברקוביץ' בתוכנית אותה הוא מגיש ברדיו 103fm. בדבריו הוא הסביר מהי הסיבה לכך שהוא העיף אותו מהאולפן.

"הוא מסית נגד הצבא. הוא אמר שרק כשיהיה רמטכ"ל דתי, הוא מוכן שחרדים יתגייסו לצבא ועל זה התעצבנתי. לא ישב אצלי באולפן, אחד שמדבר ככה על הרמטכ"ל ומסית נגד גיוס.", עוד הוסיף ברקוביץ': "לא מצטער על זה שגירשתי אותו מהאולפן. הוא דו פרצופי, הוא בא והתגאה בזה שהוא היה לוחם ואני הייתי עובד רס"ר. הוא בא להתסיס ולריב".

‏נזכיר כי באולפן אמש, פנה דיודוביץ' לברקוביץ' ולמוריה אסרף ואמר להם: "קצת אירוני שיושבים בו שני אנשנים שאחד היה אפסנאי ועובד רס"ר, והשנייה בגלי צה"ל". דבריו של דוידוביץ' נקטעו על ידי יושבי הפאנל ששאלו אותו איפה הוא היה בצבא. הוא השיב: "הייתי לוחם בצנחנים".

בעקבות כך ברקוביץ' צעק על דוידוביץ' שיעזוב את האולפן.