למרות הברקס מטראמפ: נתניהו מפתיע בנאום לוחמני נגד איראן

לאחר שהסתיים מסע העתירות, וטקס החילופים של ראש המוסד יצא לפועל, ראש הממשלה נתניהו בחר להשתמש בבמה לנאום תקיף לעבר המשטר האיראני, למרות הפסקת האש הכפויה מטראמפ

ראש הממשלה נתניהו נכח אמש בטקס החלפת ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, וכניסתו של ראש המוסד הנכנס, רומן גופמן.

איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ.

הטקס, שיצא לפועל לאחר סיומו של מסע עתירות ארוך כנגד מינויו של גופמן, שימש את ראש הממשלה נתניהו לנאום לוחמני ולא מתפשר נגד המשטר בטהראן, למרות שנראה כי גם הנשיא טראמפ קיבל פיק ברכיים בנושא.

נתניהו פתח את דבריו במסר תקיף נגד המשטר האיראני, וכזה שנשמע אופטימי במיוחד ביחס למצב הנוכחי, למרות כל האיתותים ההפוכים בנושא.

"יידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר".

ראש הממשלה ציין כי המשטר בטהראן ספג נזק כבד, וכי לא יחזור להיות מה שהיה: "המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד. היסודות של משטר-האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם - סופו ליפול".

נתניהו ציין את החדשנות הישראלית הייחודית, ואת הישגיה הבינלאומיים: "במהלך השנים ישראל הצליחה לייצר מותגים רבים שכבשו את העולם. פירות החדשנות שלנו הם שם למצוינות – בטכנולוגיה, בתעשיות הביטחוניות, בתחבורה החכמה, ברפואה, בחקלאות, בעוד תחומים".

ותיאר גם את המוסד כסמל בין לאומי של חדשנות ויכולת ישראלית: "יש גם מותג-על ישראלי נוסף – 'המוסד'. לדעת רבים הוא נחשב כארגון הביון והסיכול המוביל בזירה הבינלאומית, ואני יכול להגיד מהיכרות של הרבה שנים עם 'המוסד', אני אומר לכם בביטחון מלא: אין ארגון ביון וסיכול טוב מהמוסד, אני מצדיע לכם, עם ישראל מצדיע לכם, גם רבים בעולם מצדיעים לכם".

לבסוף, הביע הערכה נתניהו לראש המוסד היוצא דדי ברנע: "דדי, במשמרת שלך נעשו דברים גדולים, אירוע הפרידה הזה חותם את המשמרת שלך בראשות 'המוסד'. אלו היו חמש שנים דחוסות ודרמטיות – מהשנים הגורליות ביותר בתולדותינו, הערב באתי לומר לך בשם אזרחי ישראל, בשמי, בשם העם כולו, באתי לומר לך תודה. תודה על על 30 שנים של שירות מסור במוסד; ותודה מיוחדת על השנים האחרונות, שהניבו הצלחות והישגים בולטים לטובת ביטחון ישראל. תודה לך, דדי!".



