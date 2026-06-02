שינוי כיוון מפתיע: כוכבת "האח הגדול" בלוק צנוע במיוחד

בר כהן מפתיעה בלוק צנוע ואלגנטי במיוחד בקמפיין חדש, ומספרת במהלך הצילומים על החיבור למשפחה, לערב שבת ולקידוש שהיא מקפידה לעשות יחד עם בני הבית

יוצאת האח הגדול בר כהן מציגה צד אחר בקמפיין החדש של מותג האיפור והטיפוח ADAH - והפעם עם דגש מובהק על צניעות, משפחתיות וחיבור למסורת.

כהן, שהפכה בשנים האחרונות לאחת ממשפיעניות הרשת הבולטות שיצאו מהתוכנית, נבחרה להוביל את הקמפיין החדש של המותג מבית עדה לזורגן. אלא שבניגוד לקמפיינים נוצצים וחשופים יותר שראינו לאחרונה בעולם הביוטי - כאן בחרו ללכת דווקא על קו אלגנטי, נקי וצנוע.

בר כהן צילום: שחר ארביב

לוק אחר לגמרי

במהלך יום הצילומים הצטלמה בר בלוקים סגורים ומעודנים, עם סטייל אלגנטי ורך ששידר חיבור לערכים ולבית. מאחורי הבחירה בקונספט עמד הרצון להציג יופי נשי מזווית אחרת - כזו שלא חייבת להיות מוחצנת כדי לבלוט.

בר עצמה סיפרה במהלך הצילומים כי אחד הרגעים הכי חשובים עבורה במהלך השבוע הוא ערב שבת עם המשפחה.

לדבריה, המשפחה מקפידה להתכנס יחד לקידוש סביב שולחן השבת - רגע שהיא מגדירה כ"זמן קדוש שמחבר את כולם מחדש".