עובדות בשטח: האתר העתיק באיו"ש יהפוך למוקד לשימור

במסגרת המאמצים המתמשכים לשימור והגנה על אתרי המורשת והארכיאולוגיה ביהודה ושומרון, הודיע המנהל האזרחי על תחילתו של הליך משמעותי להפקעת כ-320 דונם במרחב האתר 'הרודיון' שבחטיבת עציון. המהלך המיוחל צפוי לאפשר את הרחבת פעולות השימור והמחקר באתר, וכן להוביל לחשיפת ממצאים ארכיאולוגיים והיסטוריים נוספים שטרם ראו אור.

אך אפילו חשוב מכך, הפקעת האתר תסייע בהגנתו מבניה ערבית בלתי חוקית, שכבר פגעה באתר בעבר, כאשר הוקם במקום בית ספר פיראטי על ידי הרשות הפלסטינית.

ההליך מקודם בהתאם לדין ובעקבות עבודת מטה מקצועית ומקיפה שביצעו קמ״ט ארכיאולוגיה וקמ״ט שמורות טבע במנהל האזרחי.

עבודה זו הצביעה על הצורך הדחוף והמיידי בהסדרת השטח ובקידום פעולות שימור נרחבות באתר, במטרה למנוע פגיעה הרסנית בממצאים ארכיאולוגיים.

אתר ׳הרודיון׳ נמנה עם אתרי המורשת והארכיאולוגיה החשובים ביותר ביהודה ושומרון. האתר, שנבנה על ידי המלך הורדוס לפני כ-2,000 שנה, שימש כארמון מבוצר וכמקום קבורתו, ומהווה מוקד בעל חשיבות היסטורית, תרבותית ותיירותית יוצאת דופן.