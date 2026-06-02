שינוי דרמטי: רוב הישראלים מגדירים עצמם יהודים

זינוק חד בזהות היהודית-לאומית, לצד ירידה בנכונות הציבור לממן את קשר ישראל עם התפוצות.

במסגרת "שבוע התפוצות" חשף משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות חשף את "מדד הקרבה לתפוצות" לשנת 2026, המצביע על מהפך משמעותי בתפיסת הזהות של הציבור בישראל.

מהדו"ח עולה כי חל זינוק דרמטי בזהות היהודית-לאומית, ולפיו 57% מהציבור מגדירים את עצמם כיהודים לפני ישראלים. מדובר בעלייה חדה לעומת 34% בלבד בתקופה המקבילה אשתקד.

יהודים לא מתביישים אך מודאגים

עוד קובע המדד, המבוסס על סקר מקיף של 1,216 משיבים מהחברה היהודית, כי 87% מהציבור חשים גאווה בעובדת היותם יהודים, הנתון הגבוה ביותר שנמדד בעשור האחרון. בנוסף, 85% מהמשיבים תופסים את היהדות מעבר להגדרתה כדת, אלא כשייכות לעם אחד בעל היסטוריה ושורשים משותפים. מגמה זו בולטת במיוחד בקרב הציבור החילוני, שם נרשמה עלייה חדה לרמה של 82%.

נתון חשוב נוסף קובע כי 94% מהישראלים מצפים מיהודי העולם לפעול לטובת המדינה בעת מלחמה.

מגמת "ההתכנסות הזהותית" מצביעה על שינוי ראויי לציון ביחס להתבוללות מעבר לים. 66% מהמשיבים רואים בנישואי תערובת בתפוצות איום משמעותי על העם היהודי, ו-54% העידו כי הדבר מטריד אותם באופן אישי, נתון המציג עלייה מובהקת דווקא בקרב הציבור החילוני והמסורתי.

תומכים אבל לא ממנים

אולם, לצד התחזקות הערבות הערכית, חושף "מדד הקרבה לתפוצות" תהליך הפוך בכל הנוגע למחויבות המעשית והכלכלית של אזרחי ישראל כלפי יהודי העולם וירידה חדה בנכונות להקצות משאבים ממשלתיים או אישיים לטובת הקהילות בחו"ל: רק 20% מהישראלים תומכים כיום בהקצאת תקציבים ממשלתיים לסיוע ליהודים בתפוצות, לעומת 40% אשתקד, ורק 22% מוכנים להשקיע מכספם הפרטי למטרה זו.

למרות הסתייגות הציבור מהשקעה כספית, במערכת הפוליטית פועלים הפוך. הממשלה הנוכחית והעומד בראשה נתניהו אישרו שלוש החלטות בהיקף של יותר מ-100 מיליון שקלים לחיזוק הקשר והזהות היהודית בתפוצות, ורובו יושקע במימוש תוכניות חירום חינוכיות ולהכשרת מורים מהתפוצות במוסדות אקדמיים בישראל.

חיזוק חינוכי וערכי

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי, התייחס לממצאי המדד ולתקציבים החדשים: "במשך עשרות שנים יהודי התפוצות חיזקו את מדינת ישראל, וכעת הגיע התור של המדינה לחזק אותם באמצעות הרחבת ההשקעה בחינוך יהודי".

נשיא המדינה יצחק הרצוג, הדגיש במעמד קבלת הדוח כי מדינת ישראל רואה בקשר עם יהדות העולם ערך מן המעלה הראשונה וחלק בלתי נפרד מזהותה הלאומית.