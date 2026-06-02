חרדים חסמו את עיתונאי כאן 11; זה מה שהוא עשה

פתרון משעשע: כתב התחקירים ומגזין בכאן חדשות, נתקע אמש בכביש בשל הפגנות החרדים נגד חוק הגיוס - זה מה שהוא עשה

אוריה אלקיים, כתב התחקירים ומגזין בכאן חדשות, נתקע אמש (שני) בכבישים כמו אזרחים רבים בשל חסימות החרדים בגלל חוק הגיוס.

אלקיים מצא פתרון יצירתי כיצד להבעיר את הזמן. בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) הוא כתב: "‏מה עושים כשתקועים עם חצי מדינה במחלף גנות? פותחים קבוצת וואטסאפ עם נהגים שאינך מכיר ומהמרים מתי האירוע נגמר, כמובן".

בנוסף, הוא צריך צילום מסך של הקבוצה אותה פתח, בה כל אחד מהמצטרפים הימר על שעת הסיום. אלקיים נשאל כיצד הוא פתח את הקבוצה, ואמר שהוא "עבר רכב רכב".

לאחר מכן ובנימה יותר רצינית, כתב אלקיים "‏מאות לוחמים בסדיר ובני משפחותיהם מחכים בראשון לציון לעל האש שהובטח להם. אנשי החסד שאחראים לזה נתקעו במחלף גנות יותר משעתיים עם מאות קילו בשר, פירות וגלידות.

איך אני יודע? ליוויתי אותם הבוקר בהתארגנות ובאיסוף האוכל מבתי עסק של אנשים טובים ברמת השרון. החרדים הקיצוניים ימותו ולא יתגייסו, ועל הדרך גם ישאירו חיילים להתייבש".