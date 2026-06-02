יאיר לפיד נפרד: "עשרות שנים קראתי לו 'אבאלה'"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד נפרד היום (שלישי) מבועז בן ציון, מגדולי סוכני האמנים בישראל, שהלך לעולמו היום בגיל 82.

לפיד ספד לו וכתב: "‏עשרות שנים קראתי לו ״אבאל׳ה״ וזה גם מה שהרגשתי כלפיו. הלב נשבר על מותו של בועז בן ציון. חבר, נשמה, הרבה יותר מסוכן".

נזכיר כי בן ציון ייסד את סוכנות "ייצוג 1" בשנת 1987. בין האמנים המיוצגים בה לאורך השנים נמנים שמות רבים בעולם התרבות הישראלי, בהם איילת זורר, עדי אשכנזי, עדי הימלבלוי, רותם אבוהב, רוני דלומי, עפר שכטר, צחי הלוי, אורנה דץ, איציק כהן, אלי יצפאן, אסי כהן, ג'וי ריגר, מלי לוי, מריאנו אידלמן, אורי לייזרוביץ', ליאת הר לב, ליאור אשכנזי, לוסי אהריש, מארק איווניר, נורית גלרון ועוד.

כזכור, בפברואר 2025 נפטרה בתו, סוכנת האמנים מורן מאור, לאחר מאבק במחלה קשה. מאז 2017 ניהלה את הסוכנות שייסד אביה וטיפלה במאות אמנים ואנשי תרבות בישראל.