כ-50 שנה אחרי שהתפרקו: הקאמבק המפתיע של שוקולד מנטה מסטיק

להקת הבנות המצליחה של שנות ה-70 חוזרת לרדיו: שוקולד מנטה מסטיק מכריזות היום (שלישי) על קאמבק מפתיע.

ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין נפגשו לראשונה בלשכת הגיוס בשנת 1969 רגע לפני שגויסו ללהקת הנח"ל. המספרים האישיים שלהן היו עוקבים, ומאז ועד היום הן לא נפרדו – אחרי ששירתו יחד בלהקה, הן הקימו את "שוקולד מנטה מסטיק", שהפכה במהירות לאחת הלהקות האהובות והמצליחות בישראל.

עכשיו, יותר מ-50 שנה מאז הפגישה הראשונה בבקו"ם, כשהחברות חזקה מתמיד, ואחרי שכבשו יחד את בימת האירוויזיון ואת הבמות הגדולות ביותר בישראל, השלישייה האייקונית מאחדת שוב כוחות – באולפן הרדיו של כאן חדשות ברשת ב'.

מדי שישי בשעה 11:00, בשעה אחת מיוחדת – מצחיקה, מרגשת, טעימה, מלאה בשיחות בלי פילטרים, סיפורים מאחורי הקלעים, זיכרונות יפים (וגם פחות), מוסיקה, צחוק וחברות: ירדנה, רותי ולאה יידברו על הכול - על החיים, על תרבות, על האנשים שפגשו בדרך וגם על מה שקורה כאן ועכשיו, בדיוק בדרך שרק "שוקולד מנטה מסטיק" יודעות לעשות. שלישיית בנות שכבר עשו כמעט הכל יחד חוץ משידור תוכנית קבועה ברדיו.

רותי הולצמן מסרה: "לשבת לדבר עם החברות שלי זה תמיד כיף, מבחינתי להגיש איתן תכנית רדיו זו פשוט מתנה."

ירדנה ארזי מסרה: "אם הייתי צריכה לחשב כמה שעות שיחה יש לי עם לאה ורותי במשך 57 שנות חברות, הייתי הולכת לאיבוד במספרים, אבל מרגישה הכי בבית כי בינינו אנחנו משפחה. אז עכשיו את כל השיחות הכי הכי שלנו אנחנו נביא לרדיו. והאם זה יגרום לנו לדבר פחות בשאר השבוע? כנראה שלא."

לאה לופטין מסרה: "מבחינתי לא משנה אם זה בבית קפה או בווטסאפ או ברדיו, רק תנו לי לשבת עם רותוש וירדוש ולא להפסיק לעולם. ותאמינו לי תמיד יהיה עוד משהו להגיד, עוד איזה סיפור, עוד רגע של צחוק או התרגשות. אנחנו ככה מגיל שבע עשרה וחצי, ונהיה ככה תמיד!"