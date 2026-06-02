הלהיט הבא? הצעד המפתיע של נדב חנציס אחרי הטירונות

הטירונות נגמרה, והטירוף המוזיקלי מתחיל: נדב חנציס משיק פרויקט אישי ומפתיע בניצוחו. מי עמד מאחורי ההפקה ואיך השירות בצה"ל קשור לכל זה?

אחרי שכבש את הפלייליסטים המובילים ואת הקהל עם הלהיט “אהבה ראשונה”, ובמקביל לתחילתו של פרק חדש בחייו עם גיוסו לצה”ל, הזמר, היוצר והכותב נדב חנציס משחרר היום (שלישי) את ״אופוריה״.

הפרויקט החדש כולל שלושה שירים חדשים: “אביצי”, “אל תשחקי לי בלב” ו״כולי עלמא”- שלושה שירים שמציגים את ההתפתחות המוזיקלית של חנציס וממשיכים לבסס את הקו האמנותי הייחודי שלו.

“אופוריה” נוצר בניצוחו המלא של נדב חנציס, אשר חתום על הכתיבה, ההלחנה והחזון האמנותי של הפרויקט. לצד חנציס פעלו המפיקים והיוצרים טל קסטיאל ונוריאל ישר, שהיו שותפים לעיבוד ולהפקה המוזיקלית, ויחד יצרו EP מגובש, עדכני ומלא רגש.

בשלושת השירים חנציס ממשיך להביא את עולמו האישי והאותנטי, דרך טקסטים כנים והגשה בוגרת ומדויקת יותר מאי פעם. “אופוריה” משקף את התקופה החדשה בחייו בין ההצלחה הגדולה שכבר הגיעה לבין הדרך שעוד לפניו ומציג אמן צעיר שיודע בדיוק מה הוא רוצה לומר ואיך לגרום לקהל להרגיש כל מילה.



