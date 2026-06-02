אבישי בן חיים חושף: "שיניתי את דעתי על ביבי"

י"ז סיון התשפ"ו
אבישי בן חיים צילום: (צילום: כאן 11)

העיתונאי אבישי בן חיים, שהצטרף אמש (שני) לראשונה לתוכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14, התייחס לשאלה שטען ששאלו אותו הכי הרבה בשנתיים וחצי האחרונות.

בדבריו אמר בן חיים: "שאלו אותי שוב ושוב בדאגה האם שיניתי את דעתי לגבי ביבי, אז כן, שיניתי את דעתי על ביבי, אני הערכתי אותו כאחד המנהיגים הכי חשובים בתולדות מדינת ישראל, ואחרי מה שהיה כאן בשנים האחרונות, אני מעריך אותו יותר.

אני חושב שהוא אחד המנהיגים הגדולים בהיסטוריה של העם היהודי בכלל ושיש לנו משימה קדומה לשמור עליו ולהגן עליו, כמו שלא יכלו בדור הקודם להגן על בגין".

