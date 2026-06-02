דובר צה"ל מודיע: פוענחה הפרשה החמורה בצה"ל

דוברות המשטרה ודובר צה"ל הודיעו היום (שלישי) כי שוטרי היחידה המרכזית של מחוז חוף והיחידה לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית החוקרת פתחו בחקירה משותפת אודות מספר מקרים של גניבות נשקים מבסיסים בצה"ל.

בסיום חקירה מורכבת הכוללת חקירה סמויה וגלויה תוך הפעלת כלים מיוחדים, הצליחו החוקרים לחשוף את זהותם של החשודים במעשים ולעצור אותם, שני חיילים בסדיר, תושבי אזור הצפון, בחשד לגניבת אמצעי הלחימה.

אמש, בתום חקירת המשטרה ומצ"ח , הוגש כתב אישום לבית הדין הצבאי המחוזי כנגד שני חיילים בשירות סדיר, המייחס להם שורה של עבירות חמורות בנשק ובראשן הוצאת נשק מרשות הצבא וסחר בנשק.

לפי המתואר בכתב האישום וכפי שעלה מן החקירה - בתקופה של מספר חודשים, הנאשם המרכזי בפרשה, המשרת בתפקיד טכני בגדוד לוחם, ניצל את נגישותו לאוהלים בהם ישנו חיילים לוחמים בגדוד, וגנב שלושה רובי סער מסוג M-4 השייכים ללוחמים.

באירוע נוסף, הנאשם נטל מקלע מסוג "מאג", שהוצב בכלי צבאי בשטחי כינוס כחלק מהכוננות לפעילות מבצעית של הגדוד.

לפי המתואר בכתב האישום, שלושה ממעשי הגניבה בוצעו יחד עם חייל נוסף, חברו של הנאשם, שאינו משרת איתו בגדוד. עוד מתואר, כי הנאשמים מכרו יחד שלושה מבין כלי הנשק שנגנבו, בתמורה של למעלה ממאה אלף ש"ח בכל הזדמנות.

עוד מיוחסת לנאשמים הוצאה של אלפי כדורי תחמושת מרשות הצבא.

כמו כן, לנאשם המרכזי בפרשה מיוחסים גם ניסיונות חוזרים לשדל חייל אחר, המשרת יחד עימו, לגנוב כדורי תחמושת ואמל"ח צבאיים מהכוחות הלוחמים, בתמורה כספית.

מעצרם הוארך מעת לעת, וכעת עם הגשת כתב האישום לבית הדין הצבאי המחוזי, צפויה התביעה לעתור למעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדם.