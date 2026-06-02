עדן בן זקן מופיעה בלוק צנוע: "לרפואתו של הרב המאושפז"

הזמרת עדן בן זקן הופיעה אמש (שני) בטבריה, אך מה שתפס את תשומת הלב של הקהל לא היה רק הקול המוכר והלהיטים הגדולים, אלא הבחירה האופנתית וההצהרה המרגשת שליוותה אותה.

בן זקן עלתה לבמה כשהיא לבושה בלוק צנוע במיוחד, הכולל חליפה שחורה סגורה ומחויטת וחולצה לבנה, השונה לחלוטין מסגנון הלבוש שמאפיין את הופעותיה בדרך כלל.

אלי סבתי, באדיבות איציק אוחנה (כיכר השבת) והרבנית של האינסטגרם

במהלך הערב שיתפה הזמרת את הקהל בהחלטה שמאחורי הלוק המפתיע, וסיפרה כי בחרה להתלבש בצניעות כזכות ולרפואתו של המקובל הטברייני הנודע, הרב דב קוק, המאושפז בימים אלו בבית החולים וזקוק לרחמי שמיים.