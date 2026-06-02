מומחה לאיראן מעריך: האיראנים למדו מזה דבר אחד

מומחה לאיראן מעריך כי המהלך האחרון של טראמפ חיזק מאוד את האיראנים וכי הם למדו מכך דבר אחד חשוב

‏ד"ר רז צימט, ראש תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי, התייחס היום (שלישי) ברדיו 103fm להישג האיראני, ברקע ההחלטה של טראמפ למנוע מישראל לתקוף בביירות.

בדבריו הוא טען כי "האיראנים למדו, שהם הצליחו לחזק את הזיקה בין הפסקת האש בלבנון לבין הפסקת האש באיראן, ומה שהם עוד למדו, זה שטראמפ ממש לא מעוניין לחדש את הלחימה ולתקוף אותם. הוא מוכן ללחוץ על נתניהו ולמנוע תקיפות בביירות, העיקר לא לחדש את המלחמה באיראן".

נזכיר כי אמש, ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעה בקשר להפסקת האש הכפויה של הנשיא טראמפ, בה נרמז באופן תמוה כי הנשיא טראמפ קיבל את העמדה הישראלית, נתניהו הבהיר כי צה"ל ימשיך לפעול בדרום לבנון.

בהודעה לקונית וקצרה, הגיב ראש הממשלה נתניהו לראשונה לכפיית הפסקת האש והודיע: "שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו - ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות".

ראש הממשלה לא התייחס ישירות לאף מילה מדבריו של הנשיא טראמפ, אך הודיע כי עמדת ישראל בנושא לא השתנתה, באופן שמרמז כי טראמפ קיבל את העמדה הישראלית: "עמדתנו זו עומדת בעינה".

נתניהו הוסיף והבהיר: "במקביל, צה״ל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון".