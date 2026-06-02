על יער- עיר שמעתם?

תערוכה חדשה המוקדשת לאחד הפרקים הניסיוניים והמסקרנים ביצירתו של מנשה קדישמן – מן האמנים הבולטים והאהובים באמנות הישראלית, תפתח היום (שלישי)במוזיאון ישראל ירושלים.

"יער | עיר"

התערוכה "מנשה קדישמן: יער | עיר" מתמקדת בעשור שבין 1969 ל־1979, תקופה שבה הרחיב קדישמן את גבולות האמנות ופיתח שפה חזותית חדשנית שנעה בין המרחב האורבני לבין הטבע.

בלב התערוכה מוצגים שני גופי עבודה מרכזיים: סדרת עבודות על דפי ספרי טלפונים ופעולות ההתערבות פורצות הדרך של קדישמן בנוף העירוני והטבעי. בסוף שנות ה־60 אימץ האמן את ספר הטלפונים כמצע ליצירה – חומר יומיומי ומנוכר שהפך בידיו למרחב פיוטי של צבע, קו ודמיון. מתוך דפי הטלפונים יצר רישומים אינטנסיביים וצבעוניים, שנעו בין מפות דמיוניות לתרשימים אורגניים, תוך ניסיון לפרק את הסדר העירוני הקשיח ולהכניס אליו חירות ומשחק.

עץ זית בצהוב

במקביל לעבודות אלו, פעל קדישמן במרחב הציבורי ובטבע באמצעות פעולות אמנותיות רדיקליות וחדשניות לזמנן. בין היתר צבע עץ זית בצהוב סמוך למוזיאון ישראל, קשר לוחות מתכת לעצים והציב "עצים” כחולים ממתכת בנוף העירוני. בעבודות אלו ביקש לבחון את היחסים שבין טבע למלאכותי, בין האדם לסביבתו ובין האמנות למציאות היומיומית.

אחד משיאי התקופה היה פרויקט שיתוף הפעולה רחב ההיקף "מתקשרים עם קדישמן”, שבו הזמין האמן כמאה אמנים מובילים מן הארץ ומהעולם – בהם אנדי וורהול, ג'ורג' סיגל, יוסף זריצקי, רפי לביא ולאה ניקל – ליצור עבודות על גבי הדפס המבוסס על דפי טלפונים של ירושלים ומנהטן. הפרויקט, שהוצג במוזיאון ישראל בשנת 1979, ביטא את רוח החדשנות, החיבור והדיאלוג שאפיינה את יצירתו באותן שנים.

התערוכה מציעה מבט מחודש על גוף עבודות מוכר פחות ביצירתו של קדישמן, וחושפת את עיסוקו המתמשך במתח שבין האמנות, החיים וכוחות הטבע – נושאים שליוו אותו לאורך כל דרכו האמנותית.