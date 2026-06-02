בועז בן ציון, מגדול סוכני האומנים בישראל, הלך לעולמו

בועז בן ציון, מגדולי סוכני האמנים בישראל, הלך לעולמו בגיל 82 - כך מסרה הבוקר (שלישי) משפחתו וסוכנות "ייצוג 1" שייסד. הוא הותיר אחריו רעיה ובן.

"אנו מודיעים בצער ובכאב עמוק על פטירתו של בועז בן ציון ז"ל", הם מסרו, "בועז, מחלוצי תחום ייצוג השחקנים והאומנים בישראל, השפיע במשך עשרות שנים על עולם התרבות והבידור בישראל. דמותו ופועלו יישארו חקוקים בליבנו לנצח. אנו מבקשים לכבד את פרטיות המשפחה בימים קשים אלו".

בועז בן ציון נולד בבולגריה בשנת 1946, ועלה עם הוריו לישראל כשהיה בן שנתיים. בצעירותו עבד לצד המנצח יצחק גרציאני בתפקידי ניהול במקהלת "צדיקוב" ובתזמורת צה"ל.

בן ציון ייסד את סוכנות "ייצוג 1" בשנת 1987. בין האמנים המיוצגים בה לאורך השנים נמנים שמות רבים בעולם התרבות הישראלי, בהם איילת זורר, עדי אשכנזי, עדי הימלבלוי, רותם אבוהב, רוני דלומי, עפר שכטר, צחי הלוי, אורנה דץ, איציק כהן, אלי יצפאן, אסי כהן, ג'וי ריגר, מלי לוי, מריאנו אידלמן, אורי לייזרוביץ', ליאת הר לב, ליאור אשכנזי, לוסי אהריש, מארק איווניר, נורית גלרון ועוד.

כזכור, בפברואר 2025 נפטרה בתו, סוכנת האמנים מורן מאור, לאחר מאבק במחלה קשה. מאז 2017 ניהלה את הסוכנות שייסד אביה וטיפלה במאות אמנים ואנשי תרבות בישראל.