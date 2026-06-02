עיתונאי 'הארץ': "אם זה יקרה - היועמ"שית תתפטר מיד"

עיתונאי 'הארץ' גידי וייץ, התייחס אמש לסערה סביב היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, וטען כי אם זה יקרה - היא תתפטר מיד

עיתונאי 'הארץ' גידי וייץ, התייחס היום (שלישי) למינויו של רומן גופמן לראשות המוסד שאושר אמש בבג"ץ.

בדבריו כתב וויץ: "המהפכה הושלמה. בראשות שני הארגונים החשאיים עומדים אנשים הנאמנים לנתניהו באופן מוחלט". עוד טען וויץ כי אם נתניהו ינצח בבחירות הקרובות סביר להניח שהיועמ״שית מיארה תניח את המפתחות ותתפטר מיד.

נזכיר כי מטעם היועמ"שית גלי בהרב-מיארה, שעמדתה נדחתה פה אחד על ידי בית המשפט, נמסר לאחר ההחלטה: "הייעוץ המשפטי לממשלה בחן את קביעתו של הנשיא בדימוס גרוניס בעניין המינוי ואת הראיות בתיק באופן מקצועי, וגיבש עמדה שמשקפת את האמת המקצועית שלו על בסיס התשתית העובדתית.

עמדתנו נדחתה על ידי בית המשפט, ולמותר לציין שאנו מכבדים את פסיקת בית המשפט. הייעוץ המשפטי לממשלה והיועצת המשפטית לממשלה באופן אישי יסייעו ככל הנדרש והניתן לאלוף גופמן בביצוע תפקידו החשוב כראש המוסד. היועצת המשפטית לממשלה והייעוץ המשפטי לממשלה כולו מאחלים לאלוף גופמן הצלחה רבה בתפקיד".

