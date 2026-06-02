ברגע האחרון: נתניהו בבליץ מינויים מפתיע

ראש הממשלה בנימין נתניהו, מנסה לנצל את הימים האחרונים בהם מותר לו לאייש מינויים בכירים, לפני שמתחילה תקופת הבחירות בה אסור לו לעשות זאת.

על פי הדיווח של מיכאל שמש ברשת 13, המינויים האלו בעיקר ישפיעו על הממשלה הבאה וכמעת שלא על הנוכחית. נתניהו מבקש למנות את סא"ל במיל' והפובליציסטית שוש רבן, שקראה בן היתר, לעצור את היועמ"שית, ואת משה טרי, המזוהה איתו, לחברים בוועדת המינויים הבכירים בשירות המדינה.

‏מדובר בוועדה שמאשרת את כל מנכ״לי משרדי הממשלה, ועוד רשימה ארוכה של מינויים בכירים, בהם ראש המל״ל ואחרים. המינויים הם ללא הגבלת זמן.