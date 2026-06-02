בשנייה האחרונה: כך ארדואן טרפד מהלך דרמטי נגד איראן

השיחה המדאיגה של טראמפ עם ארדואן צילום: צילום: שאטרסטוק

ראש אמ"ן לשעבר מאשר את הדיווחים על התוכנית להחלפת השלטון באיראן וטוען: ארדואן שכנע את טראמפ לבטל את המהלך שהיווה את לב התוכנית

האלוף (במיל') תמיר הימן, שכיהן בעבר כראש אגף המודיעין ושימש בתפקיד בכיר במהלך מבצע "שאגת הארי", אישר בריאיון לרשת PBC האמריקנית את הדיווחים שלפיהם ישראל וארצות הברית בחנו אפשרות לקדם שינוי שלטוני באיראן באמצעות נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד.

הדברים מגיעים לאחר שבחודש שעבר דווח ב־The New York Times כי וושינגטון וירושלים גיבשו תוכנית שבמסגרתה אחמדינג'אד אמור היה לשמש דמות מרכזית במהלך להחלפת ההנהגה האיראנית.

מדובר בדיווח שעורר תהיות רבות, שכן אחמדינג'אד נחשב לאורך השנים לאחד מהמנהיגים הקיצוניים ביותר שפעלו נגד ישראל, הרבה בהתבטאויות אנטי־ישראליות, הכחיש את השואה והביע עמדות אנטישמיות חריפות.

"אחמדינג'אד היה חלק מהרצף"

בריאיון התייחס הימן לראשונה לדיווחים ואישר כי אחמדינג'אד אכן היה חלק מהתכנון.

"בנוגע לאחמדינג'אד, היה רצף של מבצעים מיוחדים, מאוד ייחודיים שהיו אמורים להתרחש. אחמדינג'אד היה חלק מהרצף הזה. כל המבצעים טרם נחשפו לציבור חוץ מהפלישה הכורדית".

לדבריו, הצלחת המהלך הייתה תלויה בשורה של פעולות שנועדו להתרחש בזו אחר זו, כאשר השלב המרכזי היה מהלך כורדי שהיה אמור לשנות את מאזן הכוחות באזור.

"ארדואן שכנע את טראמפ לבטל"

כשנשאל מדוע התוכנית לא יצאה לפועל, הפנה הימן אצבע מאשימה לעבר נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן.

"השיא של כל הרצף היה צריך להתחיל עם הפלישה הכורדית. לפי מה שפורסם, ארדואן שראה בכורדים כאיום אסטרטגי על יציבות טורקיה שכנע את טראמפ שזה רעיון רע להעניק לכורדים מדינה, ושתמיכה אמריקנית בכורדים מנוגדת לאינטרסים של טורקיה. אני חושב שהיה לזה קשר להחלטה של טראמפ לבטל את המבצע הזה".

לדבריו, ההתנגדות הטורקית למהלך הכורדי הייתה בין הגורמים המרכזיים שהביאו לבלימת התוכנית כולה.

"טראמפ הפתיע את ישראל"

בהמשך הריאיון התייחס הימן גם לרקע שהוביל לעימות מול איראן ולטענות שלפיהן ישראל היא שדחפה את ארצות הברית לפעולה.

לדבריו, המציאות הייתה שונה לחלוטין.

"בואי נתחיל עם ונצואלה. (הפעולה ללכידת ניקולאס מדורו) היא זו שעומדת מאחורי תחושת הביטחון והיהירות (של טראמפ). תחושת ההצלחה כנראה הובילה את טראמפ לצייץ ש'העזרה בדרך' (למפגינים נגד המשטר). זו הייתה הפתעה גדולה עבור הישראלים".

הימן הדגיש כי בניגוד לטענות שנשמעו לאחר מכן, ישראל לא הייתה זו שיזמה את המהלך האמריקני.

"יש תפיסה שאומרת שישראל שכנעה את טראמפ לתקוף. זה לא מדויק. כשטראמפ אמר ש'העזרה בדרך' והחליט לתקוף את איראן, זה הפתיע את ישראל".

לדבריו, ההחלטה האמריקנית התקבלה באופן עצמאי והובילה בהמשך להיערכות ישראלית מחודשת.

"הישראלים לא תכננו שום דבר בתחילת ינואר, טראמפ משום מקום הפתיע את הישראלים ואמר שהוא יכה באיראן. טראמפ סוג של ערבב את הקלפים כשהוא הפתיע את ישראל עם הנכונות לתקוף באיראן. זה הוביל לתכנון הישראלי, למוטיבציה האמריקנית ול-28 בפברואר".