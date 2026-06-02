מי החתן הסרוג החדש שמגיע הערב לחתונמי?

כוכב "חתונה ממבט ראשון" החדש הוא בן למשפחה מוכרת ומיוחסת מאוד בציונות הדתית. האם אתם מזהים אותו למרות הטשטוש?

הערב בקשת 12, עוד לפני שהחופה של "חתונה ממבט ראשון" תתחיל להתרגש, כבר נרשמת דרמה וסקרנות רבה סביב זהותו של החתן החדש.

אחרי שפגשנו בעונות הקודמות דמויות בולטות מהמגזר כמו לייקי וארי, מתברר שגם הערב נראה על המסך חתן שמגיע מלב לבה של הציונות הדתית, ובן למשפחה מוכרת במיוחד.

בפרומו המותח שפורסם, נראה החתן הצעיר (אביתר) כשתמונתו מטושטשת, בעודו מקבל ברכת אבות מרגשת וחיבוק חם לקראת הצעד הגדול של חייו.

במגזר כבר התחילו הניחושים: מאיזה יישוב הוא מגיע, למי הוא מיוחס, והאם השידוך הטלוויזיוני הזה יעלה יפה? כל התשובות ייחשפו הערב בתוכנית.