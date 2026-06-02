ברקוביץ' גירש את המרואיין מהאולפן: "צא מפה, צא"

המגיש ואיש התקשורת אייל ברקוביץ', גירש אמש מהאולפן את איש ההסברה החרדי דולב דוידוביץ', לאחר שהאחרון הזכיר כי ברקוביץ' שירת כעובד רס"ר.

דיודוביץ' פנה לברקוביץ' ולמוריה אסרף ואמר להם: "קצת אירוני שיושבים בו שני אנשנים שאחד היה אפסנאי ועובד רס"ר, והשנייה בגלי צה"ל". דבריו של דוידוביץ' נקטעו על ידי יושבי הפאנל ששאלו אותו איפה הוא היה בצבא. הוא השיב: "הייתי לוחם בצנחנים".

ברקוביץ׳ לא היה לוחם? 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/GutA2EAd03 — אלירז שדה Eliraz Sade (@elirazsade) June 1, 2026

בשלב הזה ביקש ברקוביץ' מדוידוביץ' לעזוב את האולפן. הוא כאמור סירב וניסה להמשיך את השיחב בין השניים. ברקוביץ' התעקש וקרא להפקה להוציא אותו מהאולפן.



