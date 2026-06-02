ברקוביץ' גירש את המרואיין מהאולפן: "צא מפה, צא"

המגיש ואיש התקשורת אייל ברקוביץ' גירש מהאולפן את איש ההסברה החרדי, לאחר שזה חשף איפה ברקוביץ' שירת בצבא

י"ז סיון התשפ"ו
המגיש ואיש התקשורת אייל ברקוביץ', גירש אמש מהאולפן את איש ההסברה החרדי דולב דוידוביץ', לאחר שהאחרון הזכיר כי ברקוביץ' שירת כעובד רס"ר.

דיודוביץ' פנה לברקוביץ' ולמוריה אסרף ואמר להם: "קצת אירוני שיושבים בו שני אנשנים שאחד היה אפסנאי ועובד רס"ר, והשנייה בגלי צה"ל". דבריו של דוידוביץ' נקטעו על ידי יושבי הפאנל ששאלו אותו איפה הוא היה בצבא. הוא השיב: "הייתי לוחם בצנחנים".

בשלב הזה ביקש ברקוביץ' מדוידוביץ' לעזוב את האולפן. הוא כאמור סירב וניסה להמשיך את השיחב בין השניים. ברקוביץ' התעקש וקרא להפקה להוציא אותו מהאולפן.


