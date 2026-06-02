דובר צה"ל: הודעה חשובה ל-161 יישובים

פיקוד העורף הודיע כי החל מהיום (שלישי) בשעה 16:00, ייכנס לתוקף שינוי משמעותי במדיניות המיגון של תושבי הצפון. זמן ההתגוננות הנדרש בעת קבלת התרעה יוארך מ-60 שניות ל-90 שניות (דקה וחצי) ב-161 יישובים בצפון הארץ, ובכלל זה בעיר חיפה, באזור הקריות ובכרמל.

החלטה זו התקבלה מתוך מחויבות עמוקה לביטחונם של האזרחים ולשיפור מתמיד של יכולת ההתגוננות בעורף. המהלך יצא לפועל לאחר שפיקוד העורף השלים תהליך מקצועי מקיף, במסגרתו הוקם צוות מומחים מיוחד. הצוות בחן לעומק את כלל הקריטריונים והשיקולים הרלוונטיים, והוביל סדרה של התאמות מבצעיות וטכנולוגיות שאיפשרו את הארכת הזמן.

השינוי הוצג לראשי הרשויות

השינוי המדובר והנחיות המיגון המעודכנות כבר הוצגו לראשי הרשויות המקומיות בצפון על ידי נציגי פיקוד העורף, לקראת כניסתם לתוקף בשעות אחר הצהריים.

מפקד פיקוד העורף התייחס למהלך ואמר: "אנחנו ממשיכים להשקיע מאמץ משמעותי בלמידה, הפקת לקחים ושיפור המענה לאזרח, כחלק מההבנה שהארכת זמני ההתגוננות עשויה להציל חיים".

בצבא מבהירים כי המהלך הנוכחי עשוי להתרחב בהמשך, וכי פיקוד העורף ימשיך לבחון את עדכון זמני ההתגוננות גם באזורים נוספים ברחבי המדינה, זאת בהתאם ליכולות הטכנולוגיות ולתנאים המבצעיים בשטח.