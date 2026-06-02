אהוד ברק לא מתחרט: "היינו צריכים לעשות את זה הרבה קודם"

ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר הגן על החלטתו לסגת מלבנון, מתח ביקורת חריפה על ניהול המלחמה וטען כי הממשלה "מוליכה שולל" את הציבור בנוגע להישגים בזירות הלחימה

ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק תקף הבוקר בחריפות את התנהלות הממשלה בנושאי הביטחון והמלחמה, והגן על החלטתו ההיסטורית לסגת מדרום לבנון בשנת 2000.

לדברי ברק, ההחלטה לסיים את הנוכחות הישראלית בלבנון הייתה נכונה, ואף הייתה צריכה להתקבל שנים רבות קודם לכן.

"אני גאה מאוד בהחלטה שלי לסגת מלבנון. השאלה האמיתית באשר ליציאה מלבנון היא למה לא יצאנו 15 שנה מוקדם יותר", אמר בריאיון ברדיו 103FM.

ברק הוסיף כי "לא נכון היה להקים רצועת ביטחון בלבנון. חיזבאללה התפתח בגלל שהיינו בדרום לבנון".

"המצב החמור בתולדות המדינה"

בהמשך דבריו מתח ברק ביקורת חריפה על הממשלה ועל ניהול המלחמה בזירות השונות.

לדבריו "הממשלה הזאת גררה אותנו למצב הביטחוני-מדיני החמור ביותר בתולדות המדינה. שלוש חזיתות, שבאף אחת מהן לא הושגו מטרות המלחמה".

ברק טען כי הממשלה כשלה בהשגת יעדיה המרכזיים, למרות הלחימה המתמשכת במספר זירות במקביל.

ראש הממשלה לשעבר הפנה ביקורת אישית גם כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען כי הציבור מקבל תמונה שאינה משקפת את המציאות.

"זאת ממשלה מוליכת שולל. נתניהו סופר גופות וממציא מספרים. לא הרגנו, לא 800 מחבלים ולא 400 מחבלים. הכל דברי הבל. מה שקורה פה זה דבר עלוב, אשליה".