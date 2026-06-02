מהלילה הדחת יועץ משפטי לממשלה תיעשה בקלילות

שעות לאחר שעברה בקריאה ראשונה, באופוזיציה תוקפים את החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה.

חברת הכנסת אורית פרקש הכהן תקפה את החוק: "שעות ארוכות הם עמדו על דוכן הכנסת הלילה ושיקרו בקשר להצ״ח פיצול תפקיד היועמ״ש. כאילו שלא מדובר בחוק אורבן מושחת.".

לדבריה: "מספיק שהממשלה “ראתה טעם לכך״, והיא יכולה להחליט להתעלם מעמדה משפטית. בכל נושא. לא רק זה, אם שוב ״תראה טעם״, תוכל גם להורות לעובד מדינה או כל אחד אחר להתעלם ולא לפעול לפי חוות הדעת".

עוד תקפה את עצם פיצול התפקיד, כאשר לדבריה: "לפי החוק מהלילה, זו תיעשה בקלילות יתרה. מספיקה המלצת ראש ממשלה ושר, "אם יש חילוקי דיעות שמקשים לדעת הממשלה על קיום שיתוף פעולה" זה הכל. ללא ועדה, ללא פיקוח שיבטיח שלא מעיפים יועץ רק כי הוא לא מכשיר כל שחיתות. רוצים אותו עלה נידף. צייתן.

בנוסף "הסעיף הזה גם יאפשר כמובן מיידית, לפטר סופסוף את התובעת הראשית במשפט ראש הממשלה ולסייע לדרעי בן גביר וכל החבורה עם הבעיות החוקיות מעל ראשיהם."

"אז מה בין זה לבין טובת הציבור תשאלו? כלום. מה בין זה לבין פיצול הכובעים השונים? מאומה. להיפך. גם מצדדי הפיצול בעבר הקפידו לשמור על הצמרות התפקיד".

"ואם תוסיפו לחוק שעבר הלילה זה את יתר החוקים הנוספים להחלשת השופטים, הפקידים והיתר, התוצאה מבהילה. זוהי לא רפורמה, אלו חוקי ויקטור אורבן בחסות המלחמה, שמקדמת ממשלה בסוף דרכה."