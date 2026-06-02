ניצחון לקואליציה: חוק פיצול תפקיד היועמ"ש עבר בקריאה ראשונה

מליאת הכנסת אישרה ברוב של 65 תומכים מול 47 מתנגדים את הצעת החוק לפיצול סמכויות היועץ המשפטי לממשלה. לפי ההצעה, יוקמו שני תפקידים נפרדים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי

מליאת הכנסת אישרה הלילה (שני) בקריאה ראשונה את הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי, המבקשת לבצע שינוי משמעותי במבנה מערכת המשפט הממשלתית ולפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני בעלי תפקידים נפרדים.

הצעת החוק, שהוגשה על ידי חברי הכנסת חנוך מילביצקי, יצחק קרויזר וחברי כנסת נוספים, אושרה ברוב של 65 חברי כנסת מול 47 מתנגדים.

כעת תועבר ההצעה להמשך דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לקראת הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

פיצול בין ייעוץ משפטי לתביעה הפלילית

לפי ההצעה, סמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה יתחלקו בין שני בעלי תפקידים.

התובע הכללי יהיה אחראי על כלל תחומי המשפט הפלילי, יעמוד בראש התביעה הכללית ויהיה בעל הסמכות בנושאי חקירות, כתבי אישום והליכים פליליים.

מנגד, היועץ המשפטי לממשלה ימשיך לעמוד בראש מערך הייעוץ המשפטי לממשלה ויהיה אחראי על כלל הסמכויות המשפטיות שאינן בתחום הפלילי.

בהצעה נקבע כי התובע הכללי יהיה עצמאי בהחלטותיו המקצועיות ולא יהיה כפוף למרות כלשהי מלבד מרות החוק.

הממשלה תמנה את היועץ המשפטי

עוד קובעת ההצעה כי היועץ המשפטי לממשלה ימונה על ידי הממשלה, בהתאם להמלצת ראש הממשלה ושר המשפטים.

כהונתו תהיה חופפת לכהונת הממשלה שמינתה אותו, ובחוק יוסדרו גם תנאי הכשירות, העילות להדחה או השעיה ומינוי ממלא מקום.

לפי נוסח ההצעה, היועץ המשפטי לממשלה יסייע לממשלה בקידום מדיניותה במסגרת הדין ויעניק ייעוץ משפטי לכלל גורמי הרשות המבצעת.

שינוי במעמד חוות הדעת המשפטיות

אחד הסעיפים המשמעותיים בהצעה נוגע למעמדן של חוות הדעת המשפטיות.

לפי ההצעה, חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה ימשיכו לשקף את הדין הקיים עבור משרדי הממשלה, אך הממשלה תהיה רשאית לקבוע במקרים מסוימים כי אינה מחויבת לראות בחוות דעת מסוימת כעמדה המחייבת של הדין.

בנוסף, מוצע להסדיר מחדש את סוגיית ייצוג המדינה בבתי המשפט.

לפי ההצעה, הממשלה תהיה בעלת הסמכות לקבוע את עמדת המדינה בהליכים משפטיים. במקרים שבהם היועץ המשפטי לממשלה יסבור כי אינו יכול לייצג עמדה שנקבעה על ידי הממשלה, או כאשר שר יטען כי עמדת הממשלה אינה מיוצגת כראוי, תוכל הממשלה למנות עורך דין אחר שייצג את עמדתה בפני בית המשפט.

יוזמי החוק: "חשש מריכוז כוח וניגוד עניינים"

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי הדיון סביב פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה מתקיים בישראל במשך שנים רבות.

לטענת יוזמי ההצעה, ריכוז סמכויות הייעוץ המשפטי והתביעה הפלילית בידי אדם אחד יוצר כוח שלטוני רחב במיוחד, שאינו עולה בקנה אחד עם עקרון ביזור הסמכויות במשטר דמוקרטי.

עוד נטען כי קיים ניגוד עניינים מובנה בתפקיד, שכן היועץ המשפטי נדרש מצד אחד ללוות את עבודת הממשלה והשרים ולשמש יועצם המשפטי, ומנגד לעמוד בראש מערכת האכיפה והתביעה שעשויה לחקור ולהעמיד לדין את אותם גורמים.

אם תאושר ההצעה גם בקריאה שנייה ושלישית, מדובר יהיה באחד השינויים המשמעותיים ביותר במעמדו ובסמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה מאז הקמת המדינה.