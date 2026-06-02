ישראל מתקרבת לקלפיות: חוק פיזור הכנסת אושר בקריאה ראשונה

מליאת הכנסת אישרה ברוב של 106 חברי כנסת את הצעת החוק לפיזור הכנסת. המועד הסופי לבחירות טרם נקבע, אך לפי ההצעה הן ייערכו בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר 2026

מליאת הכנסת אישרה במהלך הלילה (שני) בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25, לקראת הליכה לבחירות לכנסת ה-26.

הצעת החוק, שהוגשה על ידי יו"ר הקואליציה ויו"ר ועדת הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת, אושרה ברוב גורף של 106 חברי כנסת, ללא מתנגדים וללא נמנעים.

כעת תוחזר ההצעה לדיון בוועדת הכנסת, שם יימשך הליך החקיקה לקראת הקריאה השנייה והשלישית.

על פי נוסח ההצעה, הכנסת ה-25 תתפזר לפני תום כהונתה, והבחירות לכנסת ה-26 יתקיימו במועד שייקבע בין כ"ו באלול תשפ"ו (8 בספטמבר 2026) לבין ט' בחשוון תשפ"ז (20 באוקטובר 2026).

לפי דברי ההסבר להצעת החוק, טווח התאריכים שנקבע מוקדם יותר ממועד הבחירות המקורי הקבוע בחוק יסוד: הכנסת, שהיה אמור לחול ב-27 באוקטובר 2026.

עם זאת, המועד הסופי לבחירות טרם נקבע, והוא ייקבע בהמשך על ידי ועדת הכנסת במסגרת הכנת החוק לקריאה השנייה והשלישית.

אופיר כץ: "החזקנו עד הסוף"

במהלך הדיון במליאה התייחס יו"ר ועדת הכנסת, ח"כ אופיר כץ, לפעילות הכנסת במהלך הקדנציה הנוכחית.

לדבריו, "השלמנו ארבע שנים מלאות, דבר יוצא דופן בפוליטיקה הישראלית, ועבדנו קשה בשביל להגיע לזה. העברנו בכנסת הזו מעל 520 חוקים ותשעה תקציבים. למעשה, החזקנו עד הסוף".

אם תאושר הצעת החוק גם בקריאה שנייה ושלישית, ישראל תצא למערכת בחירות נוספת, שבסיומה תיבחר הכנסת ה-26.