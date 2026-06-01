מעל הראש של ישראל: נשיא לבנון חוגג את הפסקת האש

אחרי שהנשיא טראמפ הנחית את הפסקת האש הכפויה על ישראל, גם נשיא לבנון קופץ על הרכבת, ומודיע בחגיגיות על הפסקת האש כוללת והדדית

ג'וזף עאון, הנשיא הלבנוני, יצא גם הוא בהצהרה חגיגית בה הודיע על הסכמת חיזבאללה להפסקת אש הדדית עם ישראל, לאחר ההנחתה האמריקאית של הפסקת אש כפויה על ישראל.

לשכת הנשיא פרסמה לפני זמן קצר את ההודעה הבאה: "במסגרת המאמצים שאותם נוקטת המדינה הלבנונית לשמירה על היציבות ומניעת הסלמה נוספת בלבנון, בעקבות השיחה שהתקיימה בין נשיא המדינה הגנרל ג'וזף עאון למזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, קיבלו הרשויות הלבנוניות אישור לכך שהארגון חיזבאללה הסכים להצעה האמריקאית הקוראת להפסקת אש הדדית של ההתקפות".



"על פי ההסדר המוצע, יופסקו המכות הישראליות על הפרבר הדרומי של ביירות בתמורה להתנזרות חיזבאללה מביצוע התקפות נגד ישראל, ובהמשך יורחב מסגרת הפסקת האש כך שתכלול את כל שטחי לבנון".



"מאוחר יותר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ניהל שיחה עם השגרירה הלבנונית בארצות הברית, נדא' מעווד, והודיע לה כי קיבל את הסכמתו של ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו להסדר המוצע. השגרירה מעווד העבירה את תוצאות הדיונים לנשיא עאון, אשר בתורו הודיע על כך לחיזבאללה".



על פי ההצהרה הלבנונית, הפסקת האש מתחילה בתור הימנעות של ישראל לתקיפות ברובע הדאחיה בביירות, בעוד חיזבאללה מסכים לנצור את האש לחלוטין, ובהמשך תורחב הפסקת האש לכלל לבנון, ככל הנראה לאחר סבב השיחות הנוסף במתוכנן בבית הלבן בימים הקרובים.