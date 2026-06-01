יוחנן טווינה : "אם לא הייתי גדל בחב"ד בילדות - הייתי אדם אחר"

כוכב הרשת יוחנן טווינה פותח בריאיון לסרוגים את הילדות שלו בבית ספר של חב״ד באוסטרליה, ומספר איך לימודי הגמרא, הערכים ואהבת החינם שלקח משם עיצבו אותו עד היום. הוא גם מדבר על הניסיון לשמור שבת ועל החיבור ליהדות שנשאר אצלו לאורך השנים

צפו בראיון של יוחנן טווינה לסרוגים

"אם לא הייתי לומד בחב"ד - הייתי בן אדם אחר"

טווינה סיפר כי השנים בבית הספר של חב"ד השפיעו עליו מאוד ועיצבו את האישיות שלו. "לימדו אותי שם המון ערכים", אמר. "דרך ארץ, אהבת חינם, לכבד אנשים. אם לא הייתי לומד בבית ספר של חב"ד - הייתי בן אדם אחר לגמרי"

לדבריו, הלימודים שם היו מאוד אינטנסיביים: "זה היה משבע בבוקר עד חמש בערב. גמרא כל היום, משמעת, לימודים ברמה מאוד גבוהה".

"אני עדיין זוכר את השירים ביידיש"

טווינה נזכר גם בדברים הקטנים שנשארו איתו מהילדות בחב"ד - במיוחד השירים והיידיש.

"אני עדיין זוכר מלא שירים ומשפטים ביידיש", אמר בחיוך. "פתאום באמצע החיים זה קופץ לי לראש".

"ניסיתי לשמור שבת"

בהמשך סיפר כי לאחרונה אפילו ניסה לשמור שבת, והודה שהרגיש חיבור גדול לזה.

"זה נתן לי רגע של שקט וחופש", סיפר. "אבל קשה לי כי אני לא חי בסביבה דתית ואף אחד מהחברים שלי לא שומר שבת".

למרות הקושי, הוא מבהיר שהחיבור ליהדות עדיין מאוד נוכח אצלו גם היום.



