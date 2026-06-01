שבר בקואליציה: קריאה חריגה נגד טראמפ מתוך הממשלה

לאחר שספג מתקפות מהאופוזיציה, ראש הממשלה נתניהו סופג קריאות גם מתוך ממשלתו נגד קבלת התכתיבים של הנשיא טראמפ בלבנון

לאחר שראשי האופוזיציה האשימו את ראש הממשלה נתניהו בחולשה מדינית, אובדן ריבונות וכניעה לתכתיבי הנשיא טראמפ, קול נוסף מצטרף למתקפה משולחן הממשלה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יצא גם הוא נגד כפיית הפסקת האש עם חיזבאללה על ישראל על ידי נשיא ארה"ב, והודיע כי הגיע הרגע לסרב לנשיא טראמפ.

בן גביר פרסם קריאה לראש הממשלה נתניהו ברשתות החברתיות, בה הפציר בנתניהו: "אדוני ראש הממשלה, אמרתי שראש ממשלה חזק אומר לנשיא ארה"ב 'כן' כשאפשר, ו'לא'- כשצריך. זה הזמן לומר לידידנו הנשיא טראמפ- 'לא' ".

"כעת הזמן לעשות את מה שמתחייב ונדרש כדי להכות בחיזבאללה, להתיר את ידי לוחמינו ולהחזיר את הביטחון לצפון".