נתניהו תחת מתקפה: "מדינת חסות על מלא"

בעקבות הבלימה הפתאומית של הנשיא האמריקאי לכלל מאמצי המלחמה של ישראל בלבנון, וכפייה של הפסקת אש כוללת על ישראל, מנהיגי האופוזיציה יצאו בגינויים ומתקפות על ראש הממשלה נתניהו, בעקבות מה שתיארו כאובדן ריבונות מדיני.

ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, תיאר את האירוע באופן פשוט ופרסם ברשתות החברתיות פוסט של מילים בודדות: "מדינת חסות על מלא", שותפו לבחירות, יו"ר מפלגת חדש, נפתלי בנט תיאר את ההתרחשות בהרחבה, והקביל אותה לאירועים גם בתוך ישראל: "רושלים, בית שמש, לבנון, עזה. המיקום שונה, הסיפור זהה, ממשלה שאיבדה שליטה על הריבונות הישראלית, הכאוס בכל פינה, נחזיר את הביטחון לאזרחי ישראל".

גם בישראל ביתנו יצאו נגד התנהלות ראש הממשלה, ותיארו את הדברים בחריפות: "זה לא ראש ממשלה - זו בובה" כתבו בדפי הרשתות של המפלגה.