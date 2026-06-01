ניבר מדר: "זו לא באמת הפסקת אש - אנחנו סופגים הפצצות קשות"

בריאיון לסרוגים, ניבר מדר מדברת על החיים בשלומי תחת האזעקות והירי המתמשך, מסבירה למה מבחינתה אין אופציה לעזוב את הצפון, וגם חושפת פרטים על הזוגיות החדשה שנחשפה לאחרונה

הדוגמנית ניבר מדר הגיעה להשקת הפופ-אפ של איב רושה בביג פאשן גלילות, ובריאיון לסרוגים דיברה על הזוגיות החדשה שנחשפה לאחרונה, החיים בשלומי בצל המצב הביטחוני, הקשר העמוק שלה לצפון וגם למה היא לא רואה את עצמה חוזרת לריאליטי בזמן הקרוב.

צפו בראיון של ניבר מדר לסרוגים

סרוגים

"לא בחרתי שהזוגיות תתפרסם"

מדר סיפרה כי החשיפה סביב הקשר החדש לא בדיוק הייתה מתוכננת מבחינתה, והודתה שהיא עדיין מתקשה להתמודד עם הפער בין החיים האישיים לבין החשיפה הציבורית.

"אני אף פעם לא רוצה לפרסם", אמרה. "יש לי דיסוננס כזה עם הפרסום והפרטיות שלי. אני בן אדם מאוד פרטי וזה קצת מתנגש עם העבודה שאני עושה".

לדבריה, גם בני הזוג שלה בדרך כלל פחות מתחברים לכל תשומת הלב סביבם: "רוב האנשים שאני יוצאת איתם לא ירצו להיות בפרונט, אבל זה בא עם זה וצריך להסתדר עם מה שיש".

"אני התחלתי איתו"

בהמשך חשפה מדר איך התחיל הקשר החדש עם גל כוהנר, אחיה של לירן כוהנר, וסיפרה שהפעם דווקא היא הייתה זו שעשתה את הצעד הראשון. "ראיתי אותו בלי סוף בסטוריז של לירן, וכל פעם הוא היה שם ברקע", סיפרה בחיוך. "באיזשהו שלב כבר שאלתי אותה מי זה הבחור הזה, ומשם זה התקדם".

כשנשאלה אם היא בדרך כלל מתחילה עם גברים, הודתה: "לא, זה חדש גם לי. אבל בינתיים זה מצליח".

ניבר מדר צילום: אינסטגרם

"אנחנו לא זזים מהצפון"

מדר, שמתגוררת בשלומי, דיברה גם על המציאות המורכבת בצפון בצל האזעקות והירי המתמשך. "אנחנו בהפסקת אש, אבל היא לא באמת הפסקת אש", אמרה. "כל הזמן יש אזעקות ודברים שנופלים באזור. זה קשוח, אבל זאת המציאות שלנו".

למרות הקושי, היא מבהירה שאין לה שום כוונה לעזוב את הצפון: "אנשים בצפון זה אנשים שקורצו מחומר אחר. לא משנה כמה קשה, הם אוהבים את האדמה הזאת ונלחמים עליה".

לדבריה, החיים בפריפריה גם מעצבים את תפיסת העולם שלה: "יש יותר הערכה לדברים הפשוטים, לשקט, לטבע ולאנשים. כל הצלחה של עסק קטן מרגישה הרבה יותר גדולה"

"ריאליטי זה פשוט לא בשבילי"

לקראת סוף הריאיון נשאלה מדר אם הייתה שוקלת לחזור לעולם הריאליטי אחרי השתתפותה ב"רוקדים עם כוכבים" - וענתה בצורה חד-משמעית: "לא".

"היה כיף מבחינת הריקוד, כי זה משהו שאני אוהבת, אבל תוכנית ריאליטי זה לא בשבילי", הסבירה. "אני בן אדם פרטי, ובסוף זה פשוט לא עובד לי".