טראמפ חושף: דיברתי עם ביבי וחיזבאללה, ההתקפות בלבנון ייעצרו

הנשיא טראמפ פרסם לפני רגעים הודעה דרמטית ברשתות החברתיות, בה חשף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו אך גם עם הנהגת חיזבאללה, וכי האש תינצר משני הצדדים.

טראמפ הודיע במפתיע בהודעה דרמטית ברשת החברתית בבעלותו, Truth Social: "קיימתי שיחה מאוד פרודקטיבית עם ראש הממשלה ביבי נתניהו מישראל, שום חיילים לא יצעדו על ביירות, וכל חיילים שבדרך לשם כבר הסתובבו וחזרו".

במקביל, חשף טראמפ בהודעה כי ניהל שיחה עם עם הנהחת חיזבאללה: "בהתאם, ניהלתי שיחה טובה מאוד בעזרת נציגים בכירים עם חיזבאללה, והם הסכימו כל כלל הירי ייפסק, ישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל".

ההודעה הגיע במפתיע, כאשר רק לפני שעות בודדות קיימו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון הצהרות בומבסטיות על כוונתם להרחיב משמעותית את האש בלבנון וספציפית על ביירות, מה שהוביל לשבירת הכלים גם מצד טהראן שהודיעה על הקפאת השיחות עם ארה"ב, מה שייתכן והביא את הנשיא טראמפ לשים ברקס לישראל.