אחרי 826 ימים: משפחתה של היימנוט קסאו בהודעה לציבור

משפחתה של הילדה היימנוט קסאו פרסמה הערב (שני) הודעה רשמית לפיה מחר, יום שלישי (02.06) בשעה 11:00, יקיים אב המשפחה, טפסאיי, מסיבת עיתונאים מיוחדת ברחבת הכניסה של המרכז הרפואי זיו בצפת.

ההצהרה לתקשורת מגיעה בנקודת זמן רגישה ומורכבת במיוחד עבור בני המשפחה: מצד אחד, ציון דרך כואב של 826 ימים מאז שנעלמו עקבותיה של בתם היימנוט ולא נודע מקומה. מן העבר השני, המשפחה מציינת אירוע משמח עם לידתה של אחות קטנה להיימנוט.

האם ילדה בבית החולים ולא תשתתף בהצהרה

אם המשפחה, בנצ'י קסאו, שעובדת בשגרה במחלקת המשק של המרכז הרפואי זיו, ילדה את בתם המשותפת ביום שבת האחרון. בנצ'י עדיין מאושפזת ושוחה במחלקת היולדות של בית החולים, ועל כן נמסר כי היא לא תיקח חלק במסיבת העיתונאים עצמה.

במהלך המפגש עם כלי התקשורת מחר, צפוי האב טפסאיי למסור עדכון על אודות מצבה של המשפחה בצל התקופה הממושכת, לצד התייחסות למצב חקירת היעלמותה של הבת. מהמשפחה נמסר כי הדברים יינשאו בשפה האמהרית, וילוו בתרגום לשפה העברית עבור הנוכחים.