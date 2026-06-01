מלחמה בפתח? הנתון החריג בהנחיות החדשות של פיקוד העורף

העדכון האחרון של פיקוד העורף על הארכת הנחיות המיגון ביישובים השונים בצפון הארץ ובשאר אזורי ההנחיה, מביא עמו סימן שאלה גדול בנוגע למשך הזמן שנקבע לתוקפן.

על פי הודעת הצבא, המדיניות הנוכחית נקצבה עד ליום שלישי (ה-02.06) בשעה 20:00 בערב בלבד – כלומר, הארכה של 24 שעות בלבד מרגע ההכרזה. נתון זה מעורר תמיהה רבה, במיוחד לנוכח ההתנהלות בשבועות האחרונים. עד כה, בכל פעם שבוצע עדכון או תוקפה מדיניות ההתגוננות, נהגו במערכת הביטחון להאריך את תוקף ההנחיות לטווחי ביטחון ארוכים יותר של שלושה ימים, חמישה ימים ולעיתים אף שבוע שלם מראש.

האם במערכת הביטחון נערכים להסלמה מיידית?

הבחירה המצומצמת להותיר את תוקף המדרג הקיים ליממה אחת בלבד עשויה להצביע על דינמיקה חריגה בהערכות המצב מאחורי הקלעים.

חלון הזמן הקצר מעלה את האפשרות כי במערכת הביטחון מזהים כעת סיכוי גבוה להסלמה משמעותית או להתפתחות מבצעית דרמטית כבר בטווח הזמן המיידי של היממה הקרובה. במצב דברים כזה, ייתכן שגורמי הביטחון אינם יכולים לקחת את מרחב התמרון והביטחון הרגיל של מספר ימים קדימה, ונאלצים לנהל את המדיניות באופן הדוק ומצומצם, תוך בחינה מחדש של המציאות בשטח מדי שעות ספורות.