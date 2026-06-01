טראמפ נותן ברקס? "אשאל את נתניהו מה קורה בלבנון"

הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו מקיימים שיחה מדינית בכירה, טראמפ הודיע לתקשורת האמריקאית כי ידרוש מנתניהו הסברים על ההתרחשויות בלבנון

על פי שורה של דיווחים בישראל וארה"ב, ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארה"ב טראמפ מנהלים בשלב זה שיחה מדינית בכירה, בכל הקשור להתפתחויות באזור ובקשר למצב בלבנון.

הנשיא טראמפ אף הודיע בקולו כי כי ידרוש הסברים מראש הממשלה בקשר למתרחש בלבנון, והרחבת המבצע הצבאי של ישראל.

טראמפ הסביר: "לא אכפת לי מה האיראנים אומרים בקשר למשא ומתן, אשאל את נתניהו 'מה קורה עם לבנון'.

בנוסף להסברים שצפוי טראמפ לדרוש במהלך השיחה, על פי שורה של דיווחים בישראל, מוקדם יותר נחסם גל תקיפות משמעותי של חיל האוויר בשטח לבנון, כולל בעיר הבירה ביירות.

על פי התוכניות, היה אמור להיות מדובר בגל תקיפות כבד, שהיה מתרכז במידה רבה על רובע הדאחיה, והייתה אמורה לכלול עוצמת אש שלא הופעלה כמותה כבר חודשים רבים, אך התקיפה שתוכננה לשעות הצהריים נדחתה בעקבות לחץ אמריקאי.

כאשר גם בעת הזאת, מתקיימות שיחות בין הצדדים בהן ישראל לוחצת לאפשר תקיפה משמעותית, לאור הרחבת הירי מלבנון לצפון והשימוש ברחפני נפץ שחדר גם את גבולות ישראל, בנוסף לגל איומים חדש מצד חיזבאללה בנושא.