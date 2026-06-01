לקראת חידוש המלחמה? אלו הנחיות פיקוד העורף המעודכנות

בצל ההסלמה במלחמה בצפון ועל רקע האיומים של איראן לשגר טילים לעבר ישראל, אלו ההנחיות המעודכנות של פיקוד העורף

פיקוד העורף מפרסם הערב (שני) עדכון למדיניות ההתגוננות הנוכחית. בעוד שברמה הכלל-ארצית המדיניות נותרת ללא שינוי ותהיה בתוקף עד ליום שלישי, 02 ביוני 2026, בשעה 20:00, הוחלט על החמרת ההנחיות והחלפת מדרגי הפעילות בשורה ארוכה של יישובים בצפון הארץ.

ראוי לציין כי בניגוד לפעמים קודמות, הפעם ההנחיות ניתנו למשך 24 שעות. מה שאולי מעיד שבמערכת הביטחון מעריכים כי ייתכן שינוי במצב כבר ביממה הקרובה.

מעבר למדרג פעילות מצומצמת: קו העימות ויישובי הגליל

אזור הנחיה קו עימות והיישובים אור הגנוז, מירון, בר יוחאי, ספסופה, יסוד המעלה, כסרא-סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר יעברו החל מהערב למדרג פעילות מצומצמת. אלו ההנחיות החדשות ליישובים אלו:

פעילות חינוכית: לא ניתן לקיים פעילות חינוכית כלל.

מקומות עבודה: מקומות העבודה יכולים לפעול אך ורק במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות המוגדר.

התקהלויות ושירותים: הגבלת התקהלות של עד 50 אנשים בשטח פתוח, ועד 200 אנשים בתוך מבנה.

חופי רחצה: החופים באזור זה יהיו סגורים לחלוטין לציבור.



מעבר למדרג פעילות חלקית: צפון הגולן, קצרין והגליל העליון

במקביל, אזורי הנחיה גולן צפון, הגליל העליון, והיישובים קצרין וקדמת צבי יעברו למדרג פעילות חלקית תחת ההגבלות הבאות: