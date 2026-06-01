בעקבות סנקציות היועמש"ית: אריה דרעי בצעד חריג

החרפה דרמטית ועליית מדרגה במאבק המגזרי סביב חוק הגיוס ותקציבי הישיבות. יו"ר ש"ס, חבר הכנסת הרב אריה דרעי, שיגר היום (שני) פנייה דחופה ויוצאת דופן להנהגת מפלגת יהדות התורה, ובה הוא קורא לאיחוד כוחות מיידי והקמת חמ"ל משותף להתמודדות עם המצב הביטחוני והמשפטי הסובב את עולם התורה. הפנייה הדרמטית מגיעה בתום ישיבת סיעה ארוכה ומעמיקה שקיימה ש"ס, בה נידונו ההשלכות הכלכליות והחוקיות של התקופה האחרונה על המגזר החרדי.

במכתבו הרשמי והחריף מגדיר דרעי את המצב הנוכחי כחמור וחסר תקדים עבור לומדי התורה בארץ, ומפנה אצבע מאשימה ישירה ובוטה לעבר גורמי אכיפת החוק והמשפט. דרעי תקף במילים קשות את מי שהוא מכנה "היועצת המשפטית המודחת", והאשים אותה בניהול רדיפה יומיומית נגד עולם התורה ובייצור סנקציות קשות חדשות לבקרים. לדבריו, המצב הגיע לנקודת רתיחה מדאיגה במיוחד בעקבות שרשרת מעצרים של בחורי ישיבות, אותם הגדיר כ"בחורי חמד לומדי תורה", אשר נעצרו בתקופה האחרונה על ידי רשויות החוק.

לאור המורכבות הפוליטית והמשפטית של המשבר, בש"ס הגיעו למסקנה כי רק חזית חרדית אחידה ומתואמת תוכל לייצר מענה אפקטיבי ללחצים המופעלים עליהם. דרעי הבהיר בפנייתו כי מטרת החמ"ל המשותף לא תהיה רק הצהרתית או מחאתית, אלא נועדה לגבש פתרונות אופרטיביים ומעשיים למצוקת התקציבים והמעצרים. בשעה זו ממתינים במערכת הפוליטית לתשובתם הרשמית של ראשי יהדות התורה, במה שעשוי לסמן את תחילתו של מאבק חרדי עיקש, מתואם ונחרץ הרבה יותר מול מוסדות המדינה.