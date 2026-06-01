אחרי הפרות הסדר: רכבת ישראל בהודעה דחופה

נוסעים רבים נתקעו בתחנות הרכבת בעקבות פריצה של מפגינים חרדים לשטח המסילה. ברכבת ישראל מבהירים מתי תחודש תנועת הרכבות. כל הפרטים

גל המחאות והפרות הסדר הבלתי חוקיות השוטף את הארץ בשעה זו רושם החרפה דרמטית, כאשר לראשונה נפגעים באופן קשה גם עורקי התחבורה הציבורית המרכזיים במדינה – ובראשם מערך הרכבות הארצי.

בעקבות האירועים החריגים, ברכבת ישראל שיגרו היום (שני) הודעה דחופה ומדגישים כי תנועת הרכבות בכל רחבי הארץ סובלת כעת משיבושים קשים ביותר.

לדברי הנהלת הרכבת, תנועת הרכבות תחודש אך ורק לאחר שמשטרת ישראל תשלים את פינויים המלא של כלל המפגינים אשר פרצו לשטח המסילה בניגוד להנחיות המפורשות, ותוך סיכון ממשי של חיי אדם.

בתוך כך, ברכבת ישראל נערכו לטיפול בנוסעים הרבים שנתקעו בדרכים בעקבות השבתת הקו. צוותי הרכבת פועלים כעת בתחנות השונות, מסייעים ומכווינים את הנוסעים אשר מתעכבים, ובמקביל מחלקים להם בקבוקי מים להקלת ההמתנה.

מפת החסימות וההפגנות המעודכנת:

מחוז המרכז וגוש דן: חסימה דרמטית של 8 נתיבים במחלף גנות (כביש 4). במקביל, כאמור, נחסם לחלוטין ציר הרכבת הסמוך לגנות.

מחוז ירושלים: חסימת צומת גשר המיתרים (הכניסה לעיר) לשני הכיוונים; חסימות בציר שדרות הרצל וכביש בגין; הפגנה וחסימות בהר חוצבים סמוך לאגף הטכנולוגיה של המשטרה.

הפגנה מול בית בכיר: עשרות מפגינים הגיעו לרחוב פרל ויליאם 1 בשכונת פסגת זאב בירושלים, ומקיימים מחאה מול ביתו של ראש אגף התנועה, ניצב חיים שמואלי.

מחוז הדרום: חסימת צומת המזלג בכניסה לעיר נתיבות.

מחוז הצפון: חסימת ציר הכניסה לעיר צפת.

כוחות משטרה גדולים ולוחמי מג"ב פועלים כעת בכלל המוקדים ומבצעים שינויים בהסדרי התנועה. המשטרה שבה וקוראת לציבור להימנע מהגעה לאזורים אלו ולהישמע להנחיות.