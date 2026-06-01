תקרית מביכה בשידור בין אנשי חדשות 12

תקרית יוצאת דופן התרחשה הערב (שני) במהלך מהדורת "שש עם עודד בן עמי" בערוץ 12, כאשר שיחה שגרתית על המצב המדיני הסתיימה באופן צורם ומביך לעיני הצופים בבית.

האירוע התרחש במהלך ראיון שעסק במתיחות בין ארצות הברית לאיראן ובאירועים האחרונים בגזרת לבנון. המגיש, עודד בן עמי, פתח בשאלה האם בוושינגטון הגיבו להצהרתה של טהרן בנוגע להפסקת השיחות במידה והתקיפות בלבנון יימשכו. הכתב ברק רביד הסתפק בתשובה קצרה ואמר: "בינתיים לא". בן עמי ניסה להרחיב ושאל האם קיימת התייחסות נוספת מצד הממשל האמריקני, ועל כך השיב רביד בהסתייגות: "איני יודע עד כה. אין הודעה אמריקנית לדברים".

זה ילמד את עודד בן עמי מה קורה כשפונים לברק רביד אחרי באבק יצחקי — Einav Schiff (@Einavschiff) June 1, 2026

המתח באולפן הגיע לשיאו כאשר המגיש ביקש לעבור לנושא הבא וביקש מרביד להתייחס למתרחש בלבנון. בשלב זה נוצר קצר בתקשורת בין השניים, כאשר הכתב תהה: "מה השאלה?".

בן עמי, שנראה מופתע מתגובתו של הכתב, השיב לו: "אני אחשוב על שאלה", והחליט לעצור את הראיון ולסיים את השיחה באופן מיידי. מיד לאחר מכן, נראה רביד כשהוא קם במהירות מכיסאו ועוזב את העמדה, במה שהותיר אווירה מתוחה ומביכה בשידור.