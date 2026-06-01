ענבר טויזר הגיעה להפגנה בני ברק והצליחה להדהים את כולם

אחרי שספגה קללות, בקבוקים ומים בהפגנות סוערות בירושלים, ואחרי הסערה שעוררו הצעירים שדפקו על דלת ביתה - ענבר טויזר הגיעה לבני ברק והצליחה להפתיע את כולפ

גל מחאות החרדים הקיצונים נגד הגיוס ומעצר המשתמטים הגיע לבני ברק, ואיתו גם ההיערכות המיוחדת של צוותי התקשורת בשטח. מי שנשלחה מטעם חברת החדשות לסקר את ההפגנה הסוערת היא הכתבת ענבר טויזר, שנקטה הפעם בצעד יוצא דופן ובחרה להגיע לזירה בלבוש צנוע במיוחד, במטרה לכבד את המפגינים וא את המקום.

ההחלטה של טויזר להגיע בלבוש צנוע אינה מקרית. לכתבת היסטוריה ארוכה, מורכבת ורוויית מתחים עם הפגנות חרדים, בעיקר בירושלים.





ללא

בעבר, מצאה את עצמה טויזר בלב סערה אלימה במיוחד במהלך סיקור מחאות דומות בבירה, כאשר מפגינים חרדים קיצונים הקיפו אותה בהמוניהם, קראו לעברה מילות גנאי, ואף התיזו לעברה מים וזרקו בקבוקים באווירה מאיימת ואלימה.

שמה של טויזר עלה לכותרות גם לאחרונה בהקשר למגזר, לאחר שעוררה סערה ברשתות החברתיות כששיתפה מקרה שבו צעירים חרדים דפקו על דלת ביתה הפרטי במטרה להתרים כסף. הפעם, מול המוקד המתוח בבני ברק, היא בחרה כאמור להגיע בגישה שונה ומכבדת במטרה להעביר את הדיווח מהשטח בצורה חלקה.