באיראן מעריכים: הפסקת האש עם ארה"ב על סף התפרקות

ערוצי הטלוויזיה הממלכתיים באיראן בעלי קשרים ישירים למשטר, מפרסמים כי במסדרונות לשכת האייתולה מעריכים בסבירות גבוהה במיוחד כי הפסקת האש תתפרק ותיתכן חזרה ללחימה, בסבירות גבוהה משמעותית מבעבר, לאחר ההודעה האיראנית על הקפאת המגעים.

על פי הדיווחים, בצמרת המשטר לא רואים מסלולים חלופיים שיאפשר את המשך קיום השלטון במתכונתו הנוכחית, כאשר משמרות המהפכה הם אלה שקובעים את הטון במגעים הבינלאומיים וכי המקסימום אליו מוכנים ללכת מנהיגי הגדודים הפנאטיים איננו מתקרב למינמום עליו מתעקש טראמפ, כאשר אפילו מתפתח קרב האשמות בין שתי זרועות המשטר, זו הנבחרת וזו הצבאית, בקשר לאחריות לכישלון המגעים.

רק אמש דווח על ידי גורמי אופוזיציה איראניים כי הנשיא ביקש את אישורו של המנהיג העליון להתפטר מתפקידו, בעקבות מה שתיאר כהשתלטות של משמרות המהפכה על מנגנוני השלטון הנבחרים.

באופן רשמי, מאשימים באיראן את המשך ההתקפות הישראליות על לבנון באחריות למצב, וגם מרחיבים את מעגל האש במפרץ הפרסי בהתאם לאיום השיבוש של נתיבי השיט במזרח התיכון.