עו"ד דוד פטר חושף: קראתי את פסק הדין, וזה מה שגיליתי

עורך הדין דוד פטר התייחס הערב (שני) לראיון ליעקב ברדוגו וסילבן שלום ברדיו גלי ישראל לפסק הדין שניתן בעניינו של ראש המוסד הנכנס, האלוף רומן גופמן. פטר מתח ביקורת נוקבת על התנהלות השופטיםועל התעלמותם מאירועים חמורים שהתרחשו מאחורי הקלעים.

"קראתי את פסק הדין בעניין רומן גופמן, והגעתי למסקנה שהוא אינו מתייחס כלל להתנהלות שנחשפה במהלך הפרשה", פתח עו"ד פטר את דבריו.

בהמשך פירט את הטענות הקשות שלדבריו לא קיבלו מענה בהחלטת בית המשפט: "אין בו מילה על כך שהיועמ"שית העבירה מידע חשאי לגרוניס באופן אישי, מאחורי גבה של הוועדה ומאחורי גבם של חבריה. בנוסף, אין בו התייחסות לכך שנמסרה לבית המשפט העליון הצהרה שקרית או מטעה, או לניסיונות לכאורה לטשטש את העקבות בפרשה".

"אין לכך אפילו אזכור"

פטר הוסיף ותקף את חוסר הדיווח מצד הגורמים המעורבים בפרשה ואת הגיבוי שניתן להם, לשיטתו, בפסק הדין של בג"ץ.

"לא גרוניס דיווח על כך, לא היועמ"שית דיווחה על כך – ובפסק הדין אין לכך אפילו אזכור", האשים עורך הדין וחתם את דבריו באמירה נוקבת על השלכות ההחלטה: "בסופו של דבר, היא יוצאת מהפרשה הזו ללא פגע. בעיניי, מדובר בפסק דין חמור מאוד במישור המשטרי".