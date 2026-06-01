זאב אלקין: מהיום אפשר להרגיש יותר בטוחים במדינת ישראל

השר וחבר הקבינט המדיני בטחוני, זאב אלקין, אומר כי מהיום הוא מרגיש הרבה יותר בטוח להיות אזרח במדינת ישראל

חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקין, התייחס הערב (שני) למינויו הרשמי של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, והביע תמיכה חד-משמעית במהלך בראיון ליעקב ברדוגו וסילבן שלום ברדיו גלי ישראל.

"כאזרח ישראל וכחבר קבינט, אני מרגיש היום בטוח יותר כשרומן גופמן הוא ראש המוסד", הצהיר אלקין בפתח דבריו, "הוא יהיה ראש מוסד מצוין. מדובר באחד הקצינים החכמים, הנועזים והיצירתיים ביותר שיש לצה"ל".

"עמדת היועמ"שית הייתה הזויה"

בהמשך הראיון, מתח השר אלקין ביקורת חריפה על המאבק המשפטי והציבורי שניהלו גורמים שונים נגד המינוי, ובראשם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

"ההתנפלות נגדו הייתה הזויה בעיניי, וכך גם עמדת היועמ"שית בנושא", תקף חבר הקבינט. הוא הוסיף והתייחס להתנהלות הדיון בבית המשפט העליון סביב הנושא ואמר: "לשיטתי, היה צריך לדחות את העתירות על הסף, אבל העיקר שהסיפור הזה הסתיים כפי שהסתיים. אני שמח שהשכל הישר ניצח".