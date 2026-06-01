רכב עלה באש: שני בני אדם נספו בצומת גורל

אסון בנגב: צוותי מד"א שהוזעקו לזירת הרכב הבוער דיווחו על שני נפגעים מחוסרי הכרה עם כוויות קשות, ונאלצו לקבוע את מותם במקום. חובש מד"א: "לא נותר לנו אלא לקבוע מוות"

טרגדיה קשה התרחשה הערב בדרום הארץ: שני בני אדם נספו ונמצאו ללא סימני חיים, לאחר שרכב עלה באש בכביש 40, בסמוך לצומת גורל.

אל זירת האירוע הוזעקו חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום בעקבות הדיווח על הרכב הבוער. עם הגעתם למקום, נחשפו הצוותים למחזה קשה ונאלצו לקבוע את מותם של שני הנפגעים במקום, לאחר שנמצאו עם כוויות בגופם.

חובש מיחידת האופנועים של מד"א, אדיר נזרי, שהגיע לזירה סיפר על רגעי האסון: "ראינו רכב שעלה באש ו-2 נפגעים כשהם ללא הכרה, בלי דופק ובלי נשימה עם כוויות קשות". נזרי הוסיף ותיאר את פעולות הצוות הרפואי בשטח: "ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע מוות