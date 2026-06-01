האיראנים חוזרים להילחם: פיצוץ עוצמתי הרעיד את המפרץ הפרסי

לאחר שאיראן הודיעה כי היא מקפיאה את המשא ומתן בעקבות המבצע הישראלי בלבנון, ותגביר את פעילותה להשבתת הסחר הבינלאומי, ספינת משא נפגעה והושבתה בפיצוץ עוצמתי

לאחר שהאיראנים הודיעו על משיכת ידיהם מהמשא ומתן עם ארצות הברית בעקבות המבצע הישראלי בלבנון, ואיימו לחזור לשיבוש מוגבר של השייט הימי במזרח התיכון, פיצוץ עוצמתי הרעיד את המפרץ הפרסי, והשבית ספינת מסחר של חברת הספנות הענקית MSC, בצד הספינה נפער חור עצום ומים זורמים פנימה, הצוות דיווח על סכנת שקיעה מיידית.

עד כה, דאגה איראן לשמור בשבועות האחרונים על רף חיכוך נמוך יחסית במפרץ הפרסי, היא ביצעה ירי לעבר ספינות שניסו לצאת מהמפרץ הפרסי או לנוע דרך מצר הורמוז ללא 'אישורה', היא הוציאה מרדפים בסירות מהירות וניסיונות השתלטות על ספינות במרחב, אך נמנעה מהשבתה כוללת של ספינות בשבועות האחרונים, אך כעת נראה כי האיראנים משדרים מסר שבכוונתם לשמור את הכלים.

דוח האירוע לפגיעה בספינה

מארגון המעקב הבריטי הבינלאומי לפיקוח סחר ימי נמסר כי לפני זמן קצר התקבלו קריאות מצוקה מהספינה , אשר הודיעה שהיא נפגעה על ידי חפץ מעופף לא מזוהה שגרם לפיצוץ עוצמתי שפער חור עצום בגוף הספינה, וכי היא סובלת מחדירת מים, גם בניגוד לדפוסים האיראניים לאורך השבועות האחרונים בזמן המשא ומתן, התקיפה בוצעה בעומק המפרץ הפרסי, צמוד לעיראק, והרחק ממצרי הורמוז.