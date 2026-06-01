מיכאל שמש על מינוי גופמן: "למה אתם עושים את זה?"

הכתב הפוליטי של חדשות 13 מגיב בסערה לפסיקת בג"ץ הדרמטית, ויוצא למתקפה חזיתית ומסע ההכפשות: "למה אתם עושים את זה?"

ההחלטה הדרמטית של בג"ץ לאשר סופית את מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד ממשיכה להכות גלים, לא רק במערכת הפוליטית אלא גם בקרב בכירי עולם התקשורת.

הכתב הפוליטי של חדשות 13 מיכאל שמש, יצא לפני זמן קצר בציוץ חריף ונוקב בחשבון ה-X שלו (לשעבר טוויטר), שבו יצא להגנתו של גופמן ותקף באופן חזיתי את העותרים ואת גופי התקשורת שניהלו נגדו לדבריו מסע הכפשה חסר בסיס בשבועות האחרונים.

"זו השורה התחתונה"

שמש ביקש להפנות את הזרקור דווקא לדעת המיעוט של השופטת דפנה ברק-ארז. הוא הדגיש כי למרות שברק-ארז הייתה בדעת מיעוט וביקשה לעכב את כניסתו של גופמן לתפקיד לצורך השלמת בדיקות עובדתיות, הרי שבשורה התחתונה – גם היא ניקתה אותו מכל אשמה ערכית על סמך המידע הקיים."השופטת ברק ארז שרצתה לעצור את המינוי קבעה: 'אין בסיס להטלת דופי באלוף גופמן על סמך החומרים הקיימים'. זו השורה התחתונה", כתב שמש.

שמש: "למה אתם עושים את זה?"

הכתב הפוליטי הוסיף ומתח ביקורת קשה על הקלות שבה פגעו לדבריו בשמו הטוב של קצין מעוטר, מבלי שהוצגה נגדו אף ראיה ממשית בוועדה המייעצת או בבית המשפט:

"אחר שמינויו נסרק במסרקות – לא אותרה ראיה / הוכחה כלשהיא נגד רומן גופמן. ושוב, אנשים באופן לא מבוסס רצים להכפיש אדם שתרם את מיטב שנות חייו לטובת ביטחון מדינת ישראל. בלי היסוס, בלי סיבה ובלי שנחשפה עובדה אחת אמיתית שהצדיקה פגיעה בשמו".

את דבריו חתם שמש בפנייה ישירה ותוהה למכפישיו של גופמן: "למה אתם עושים את זה?". ציוצו של שמש זוכה בשעות אלו לתהודה רבה ומצטרף לשורה של עיתונאים ואנשי ציבור המברכים על המוגמר לקראת טקס חילופי הפיקוד שייערך מחר במטה המוסד