הנקמה של מקרון: צרפת יצאה למהלך בינלאומי נגד צה"ל וישראל

בשבועות האחרונים צרפת מוצאת את עצמה מחוץ למעגל מקבלי ההחלטות במזרח התיכון, ובוחרת להמשיך להסתכסך עם ישראל על מנת להחזיר את שמה לכותרות, ממשלת צרפת הודיעה כעת על מהלך נקמני במיוחד נגד ישראל בכלל, ומערכת הביטחון הישראלית בפרט

לאחר שבשבועות האחרונים, נשחק שמה של צרפת יותר ויותר ממעגלי מקבלי ההחלטות, בדגש על לבנון והמזרח התיכון, ולאחר שהודה במהלך השבוע שעבר ראש הממשלה הצרפתי כי לאמברגו הנשיק של צרפת על ישראל אין באמת משמעות, נראה כי בארמון האליזה החליטו לצאת שוב נגד ישראל, ולהחזיר לעצמם מעט צבא ללחיים. צרפת אסרה בהתרעה של הרגע האחרון את השתתפות ישראל בתערוכת EUROSATORY האירופאית לתצוגת פיתוחים צבאיים עולמיים.

המהלך הדיפלומטי המפתיע, הגיע אחרי שבועות סוערים בין ישראל וצרפת, וגם לאחר ערעור מעמדה של צרפת כמעצמה במזרח התיכון. לאורך השבועות האחרונים צרפת איבדה הרבה מיוקרתה באזור, בעקבות מעבר מרכז הכוח הדיפלומטי בלבנון, ממנה אל ארה"ב, עובדה שהפכה לברורה לכולם כאשר ישראל ולבנון החלו לקיים שיחות משא ומתן ישירות בתיווך אמריקאי, ולאחר סירובם של כל הצדדים להשתתפות צרפת בשיחות, צרפת שנחשבה בעבר לפטרונית של לבנון, אפילו העבירה בקשה רשמית לישראל לקחת חלק בשיחות, אך סורבה.

לאחר מכן הגיע ראש הממשלה הצרפתי, והודה בפני הפרלמנט כי ההחלטה להטיל אמברגו על ישראל הייתה פוליטית ולא מוסרית, והייתה בפועל חסרת משמעות. ובנוסף הסביר כי אחת הסיבות היא התחרות בין צרפת וישראל בתחום מכירות הנשק.

כעת מגישה צרפת את החשבון, ממערכת הביטחון נמסר כי : "לפני זמן קצר ממשלת צרפת הודיעה למשרד הביטחון על החלטתה לאסור על השתתפות רשמית של מדינת ישראל בתערוכת EUROSATORY שעתידה להתקיים בהמשך החודש בפריז. כתוצאה מכך, משרד הביטחון לא יוכל להשתתף בתערוכה ולא יוכל להקים בה ביתן לאומי".

על ישראל הוטלו הגבלות רחבות שלא מאפשרות את השתתפותה בשום מתכונת: "ההחלטה הצרפתית כוללת: איסור על השתתפות נציגי ממשלה בתערוכה, איסור על פתיחת ביתן לאומי ישראלי ואיסור על התעשיות הביטחוניות הישראליות להציג אמצעי לחימה התקפיים, אלא רק מוצרי הגנה אווירית. זאת באופן לא שוויוני מול תעשיות אחרות בעולם ובניגוד לנורמות המקובלות בתערוכות הבינלאומיות".

ממשרד הביטחון נמסר בתגובה: "מדובר בהחלטה מבישה המדיפה ניחוח כבד של שיקולים פוליטיים ומסחריים, ולצערנו, אינה מפתיעה. ההחלטה מתיישבת בצורה מטרידה עם מגמה עקבית בהתנהלות הצרפתית בשנים האחרונות, המציבה את צרפת שוב ושוב בצד הלא נכון של ההיסטוריה".

לבסוף שיגר משרד הביטחון עקיצה ישירה לצרפתים והודיע: "צרפת, המתגאה בערכי החירות והדמוקרטיה, פועלת בניגוד גמור לערכים שהיא מתיימרת לייצג, ומתכסה כביכול בשיקול מדיני מדומה כדי להדיר מתערוכה בינלאומית אמל"ח התקפי ישראלי שאיכותו טובה לאין שיעור מזה הצרפתי. זאת, לאחר שהטכנולוגיות הישראליות הפגינו ביצועים יוצאי דופן בדיוק ובאפקטיביות כנגד ארגוני ומשטרי הטרור המאיימים לא רק על ישראל, אלא על היציבות האזורית והגלובלית כולה".