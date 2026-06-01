דובר צה"ל: עדכון חשוב לימים הקרובים

דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, מסר בצהריים הצהרה מיוחדת מגבול הצפון, ובה פירט על השלמת פעולה רחבה בדרום לבנון בהובלת אוגדה 36. במהלך הפעילות, השיגו כוחות הצבא שליטה מבצעית ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי.

לדברי דובר צה"ל, מדובר במבצע משמעותי שתוכנן לאורך זמן ואושר על ידי הרמטכ"ל לאחר הכנות מדוקדקות. הוא הסביר כי לרכס הבופור חשיבות מבצעית עליונה, שכן הוא מהווה מרכז עצבים ונכס גיאוגרפי מרכזי של חיזבאללה, ממנו שלט הארגון באש ובתצפית על מטולה ויישובי אצבע הגליל. מתחילת מבצע "שאגת הארי" בלבד, בוצעו מהמרחב הזה למעלה מ-400 שיגורים. עוד ציין כי התשתית שבנה חיזבאללה במקום היא תשתית איראנית, הכוללת מרכזי פיקוד ושליטה מעל ומתחת לקרקע.

מחירים כבדים בלחימה

לצד ההישגים, הדגיש תא"ל דפרין כי הלחימה גובה מחירים כבדים, ובישר על נפילתם של שני לוחמים בקרבות על הרכס: סמל-ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, וסמל-ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן. דובר צה"ל השתתף בצער המשפחות ומסר כי הצבא ימשיך ללוות אותן.

כמו כן, שיתף דפרין כי ביקר בבית החולים זיו בצפת את הפצועים מהלילות האחרונים, ושיבח את רוח הלחימה שלהם לצד העבודה של הצוותים הרפואיים.

ההתמודדות עם הרחפנים והמשך התקיפות

בדבריו התייחס דובר צה"ל גם לסוגיית האיומים האוויריים והבהיר כי הצבא עוסק רבות במציאת מענה לאיום הרחפנים, נושא שבו מטפל הרמטכ"ל באופן אישי לצד כלל גופי צה"ל המפתחים אמצעים מבצעיים להתמודדות עמו, וישנה התקדמות בעניין.

בסיום דבריו פנה תא"ל דפרין לתושבי הצפון, ביקש מהם להמשיך להישמע להנחיות פיקוד העורף והצהיר כי צה"ל ימשיך לפעול בכל מקום שבו יישקף איום: "צה"ל תוקף וימשיך לתקוף בכל רחבי לבנון, מהדאחיה ועד צור. בכל מקום בו יהיה איום על אזרחי ישראל ועל כוחות צה”ל – אנחנו נפעל להסירו".