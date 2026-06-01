אילה חסון חוגגת ניצחון: "גאה בעצמי"

אשת התקשורת והמגישה אילה חסון, חוגגת את פסיקת בג"צ ואומרת כי היא גאה בעצמה שנלחמה על כך לאורך כל הדרך

אשת התקשורת והמגישה אילה חסון פרסמה פוסט חריף ברשתות החברתיות, שבו היא יוצאת להגנתו של ראש המוסד הנכנס, האלוף רומן גופמן, ותוקפת בצורה חסרת תקדים את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, סביב המאבקים על מינויו.

"אני גאה שנלחמתי על המינוי של האלוף גופמן", פתחה חסון את דבריה והדגישה כי לא הייתה היחידה שפעלה בנושא. לדבריה, הגיבוי שהעניקה לאלוף הגיע לאחר בדיקה יסודית: "עשיתי זאת אחרי שלמדתי את החומר לעומק והבנתי שלא נפל בו שום דופי".

חסון המשיכה ושבחה את פועלו של גופמן, תוך שהיא מפנה אצבע מאשימה ישירה כלפי היועמ"שית וגורמים נוספים. "אלוף, גיבור שנלחם עבורנו שנים גם בשבעה באוקטובר, בסוף נתקל ביריבים מבית, בראשם גלי בהרב והמשתפים שלה", האשימה חסון, "והוא בידיים קשורות חוטף מהם הלבנת פנים וביזוי. וכל העולם רואה".

"היא לא הנרדפת – היא הרודפת"

בהמשך הפוסט, מתחה חסון ביקורת נוקבת על התנהלותה הציבורית של בהרב מיארה ועל הדימוי המצטייר סביבה בתקשורת. "מתברר שבניגוד למה שהיא משווקת היא לא הנרדפת, היא הרודפת", כתבה חסון והוסיפה קריאה נחרצת: "מספיק. גלי תתנצלי בפני גופמן ראש המוסד הנכנס".