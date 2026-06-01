שולי רנד בקריאה לציבור: "תתפללו, תקראו תהילים"

שולי רנד בראיון עם רוני קובן: על אמונה, 7 באוקטובר והחטופים צילום: שולי רנד (צילום אילן בשור)

פנייה נרגשת הבוקר מצד האמן שולי רנד, בן זוגה של אשת התקשורת צופית גרנט. רנד שיתף מסר בחשבונו האישי ובו קרא לציבור הרחב להתגייס באמירת תהילים ובמעשים טובים למען בריאותו של הזמר יונתן רזאל, שמצבו מוגדר קשה עקב אירוע של דימום במוחו. רנד כינה את רזאל ידיד נפש ואהוב, וביקש להזכיר בתפילות את השם יונתן עדי בן חיה רחל.

עדכון מבית החולים ומקורביו

מבית החולים שערי צדק שבירושלים, שם נמצא היוצר בימים האחרונים, נמסר דיווח רפואי רשמי המבהיר כי רזאל נמצא בהכרה מלאה. כמו כן, צוין כי הצוותים הרפואיים מעניקים לו מענה מקיף וטיפול מלא בהתאם לאבחנה של הדימום המוחי.

במקביל, קרובי משפחתו של האמן הוציאו הודעה רשמית שנועדה להרגיע את הציבור. הם מסרו כי המדדים שלו מוגדרים כעת יציבים, והביעו תודה עמוקה על הדאגה והתפילות הרבות שמופנות כלפיו מרחבי הארץ, לצד בקשה להמשיך ולהעתיר עבורו בתקופה הקרובה.